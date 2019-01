Promo Hot Deal, Liburan di Hotel Santika Dapatkan Harga Terbaik

Hotel Santika Bangka promo terbaru 'Hot Deal' yang dapat Anda pesan langsung via online.

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Akses internet telah menjadi pilihan utama bagi semua orang untuk melakukan perjalanan bisnis maupun liburan.

Penggunaan internet berdampak banyak hal, termasuk mengubah tren wisatawan dalam memesan kamar hotel via online baik dari komputer maupun via mobile aplikasi atau handphone.

Kemudahan reservasi via online inilah yang menjadi pilihan utama para wisatawan yang ingin melakukan perjalanannya.

Public Relation Hotel Santika Bangka, Chintia Ayu Rizqy Utami mengatakan bagi para wisatawan yang ingin memesan kamar hotel via online dapat mengunjungi direct book website Hotel Santika Bangka di www.santika.com atau ke bit.ly/hsbdeal.

"Di sini kami akan memberikan banyak keuntungan dan kemudahan bagi para tamu yang ingin menginap," kata Chintia Ayu Rizqy Utami dari rilis yang diterima bangkapos.com, Jumat (11/1/2019).

Kemudahan yang dapat langsung diterima oleh tamu adalah tamu dapat langsung melihat fasilitas-fasilitas hotel secara lebih detail, foto-foto kamar, dan berbagai promo lain yang kami tawarkan, serta memudahkan untuk melihat tarifnya berdasarkan tipe-tipe kamar tersebut.Tidak sampai disitu saja, promo yang ada di www.santika.com dijamin lebih murah dari aplikasi bookingan online lainnya.

Khusus para wisatawan yang ingin menghabiskan liburan di Pulau Bangka, Hotel Santika Bangka telah menghadirkan promo terbaru yaitu 'Hot Deal' yang dapat Anda pesan langsung via online.

Pada promo tersebut kami memberikan beberapa benefit yaitu; sarapan untuk dua orang, welcome drink, gratis wi-fi, dan gratis akses berenang.

Pada promo tersebut, kami memberikan potongan harga hingga 7% dari harga yang tertera di website kami untuk semua tipe kamar.

Jadikan Hotel Santika Bangka menjadi bagian dari pengalaman liburan menyenangkan Anda di bumi serumpun sebalai. Untuk informasi lebih lanjut, dapat langsung menghubungi Hotel Santika Bangka di nomor telepon (0717) 4256 888,dan e-mail ke bangka@reservation.santika.com. Jangan lupa juga untuk follow akun media social instagram @santikabangka untuk promo lainnya. (Bangkapos/Rusaidah)