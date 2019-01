Nikita 'Pamer' Kondisi Bayi yang Dikandungnya, Tak Bakal Gugurkan Kandungan Meski Dicap Nakal

BANGKAPOS.COM -- Artis Nikita Mirzani memamerkan proses USG yang ia lakukan pada kandungannya. Ia mencurahkan momen itu melalui Instagram pribadi miliknya.

Pada video yang ia bagikan di Instagram, Nikita menyebut anak yang dikandungnya tak berdosa tanpa sosok ayah yang ikut andil menemani.

"One miracle happens in my life, ketika saya harus mengandung anak yg tidak berdosa ini sendirian lagi tanpa ada sosok ayah yang ikut andil menemani. And all the blame from all the negative people is in me like am the bad one ( smp di blng hamil halu) atau nti hamil bisa aja ke guguran --, carrying this baby till the next 9 months is not an easy thing. But well, once its a miracle its A miracle! I hope you stay strong ya di dalem situ sekuat mimi yang terus2an di jahatin oleh segelintiran org dan netizen Yang maha benar! Love you my lil baby.... can’t wait to see you ...," tulis Nikita.

Pada postingan itu, Niki berharap bayinya bisa lahir ke dunia secara selamat.

Mudah2 an ga ada drama Yang episode nya nya panjang yah sayang ku setelah kamu lahir ke dunia Yang penuh kepalsuan ini --- Terima kasih untuk semua orang baik Yang sudah mendoakan saya dan bayi di dlm Perut saya. Krn doa kalian bayi di Perut saya dan saya nya pun sehat walafiat," tulis Niki.

Dirinya pun menegaskan tak akan mengambil keputusan menggugurkan anak yang dikandungnya itu.

"Np : teruntuk orang2 jahat. Kalian pikir saya akan menggugurkan kandungan saya. Naujubillah. Biarpun saya seperti ini yg kalian Liat nakal. Tapi tdk prh ada pikiran utk menggugurkan kandungan saya, buat saya amanah dr ALLAH yg tdk semua pasangan suami istri bisa dpt dgn mudah. Dan 1 yg hrs kalian tau. Saya nikah dl baru hamil #nikitamirzani #5monthspregnant #happymoments #happymom #babyboy," tulisnya.

