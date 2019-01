Digosipkan Sudah Menikah, Kemesraan Rossa dan Afgan Terekam Saat Berada di Tokyo.

BANGKAPOS.COM - Diisukan sudah menikah, pasangan penyanyi Rossa dan Afgan Syahreza kompak mengunggah foto kebersamaan mereka di masing-masing akun instagramnya, Sabtu (12/1/2019).

Foto yang diunggah Rossa sama persis dengan foto yang diunggah Afgan.

Dalam foto tertanggal Sabtu (12/1/2019) itu, Rossa terlihat mesra bersandar di bahu Afghan.

Foto itu saat keduanya berada di Tokyo, Jepang.

Rossa memberi keterangan singkat pada foto unggahannya.

"When we're in Tokyo," tulis Rossa.

Sementara pada postingannya, Afgan juga menuliskan keterangan singkat.

"Tokyo," tulisnya.

Foto tersebut juga diunggah Rossa dan Afgan di fitur insta stori mereka.

Dalam insta story itu, Rossa menulis "I Love U More Than WiFi.".