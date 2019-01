Lengket Seperti Orang Pacaran, Rossa Tulis Kalimat Cinta Saat Liburan Bareng Afgan di Tokyo

BANGKAPOS.COM - Rossa dan Afgan Syahreza kembali pamerkan kemesraan mereka.

Kedekatan antara Rossa dan Afgan Syahreza selalu membuat penasaran banyak penggemar.

Kerap tampil berdua, baik di atas atau di luar panggung, Rossa dan Afgan dikabarkan menjalin kisah cinta.

Potret mesra keduanya bahkan tak jarang diunggah ke media sosial.

Meskipun begitu, Afgan dan Rossa kompak tak memberi konfirmasi soal hubungan spesial yang mereka miliki.

Belakangan, kedua penyanyi ini lagi-lagi menjadi sorotan setelah bagikan foto mesranya.

Menurut pantauan TribunStyle.com, Afgan dan Rossa kini tengah berlibur ke Jepang.

Rossa dan putranya (Instagram/itsrossa910)

Tak hanya berdua, mereka juga mengajak putra Rossa, Rizky Langit Ramadan.

Rossa sempat membagikan foto bersama putranya dalam balutan kimono.

Di tengah liburannya tersebut, Rossa juga mengunggah foto mesranya bersama Afgan Syahreza.

Rossa tampak bersandar dan memeluk tangan Afgan yang duduk di sebelahnya.

"When we're in Tokyo," tulis Rossa.

Afgan dan Rossa (Instagram/itsrossa910)

Tak hanya Rossa, Afgan juga membagikan potret serupa melalui Instagram-nya dengan tagar #tokyo.

Potret romantisme Afgan dan Rossa ternyata tak sampai di situ saja.