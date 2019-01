Penalti Mohamed Salah Kokohkan Liverpool di Puncak Klasemen

BANGKAPOS.COM - Liverpool berhasil kembali ke jalur kemenangan setelah mengalahkan Brighton & Hove Albion dengan skor 1-0 pada lanjutan Liga Premier, kasta teratas Liga Inggris, di Stadion Falmer atau The AMEX Stadium, Sabtu (12/1/2019).

Gol kemenangan Liverpool atas Brighton dicetak oleh Mohamed Salah via titik penalti pada menit ke-50.

Sebelumnya, Liverpool mengalami dua kekalahan beruntun, yakni dari Manchester City (1-2) di Liga Premier dan Wolverhampton Wanderers (1-2) di Piala FA pada pekan lalu.

Pada laga ini, pelatih Liverpool, Juergen Klopp, menempatkan Fabinho, yang terbiasa menempati pos gelandang, sebagai bek tengah untuk menemani Virgil van Dijk.

Hal itu dilakukan mengingat krisis bek tengah yang dialami The Reds karena cederanya Dejan Lovren dan Joel Matip.

