Penasaran Wajah Member Blackpink Sebelum Terkenal, Ternyata Seperti Ini Saat Masih Lugu

BANGKAPOS.COM - BLACKPINK merupakan salah satu girlband K-Pop yang populer.

Meski telah memiliki banyak penggemar, BLACKPINK belum juga melakukan comeback sejak 2017.

BLACKPINK terakhir merilis lagu As If It's Your Last pada Juni 2017.

Member BLACKPINK pun dikenal memiliki berbagai macam latar belakang negara yang berbeda.

Penasaran dengan latar belakang para member BLACKPINK hingga berhasil debut seperti sekarang?

Jisoo

Soompi Jisoo Blackpink

Dalam sebuah interview, Jisoo mengatakan jika seluruh keluarganya memiliki hobi bernyanyi.

Keluarganya selalu menyuruhnya bernyanyi di acara-acara keluarga.

Hal seperti itulah yang membuatnya memiliki keberanian untuk tampil di depan umum.

Jisoo kemudian mengikuti audisi di YG Entertainment dan menjadi trainee pada Juli 2011.

Saat menjadi trainee di YG, rupanya SM Entertainment juga mengincar Jisoo untuk menjadi salah satu traineenya.