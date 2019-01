Sambut HPN 2019, Pokja Jurnalis Basel Gelar Workshop, Lomba Menulis hingga Baksos

BANGKAPOS. COM, BANGKA – Menyambut sekaligus memperingati Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2019 yang jatuh 9 Februari mendatang, Kelompok Kerja Jurnalis Bangka Selatan menggelar berbagai kegiatan.

Ketua Pokja Jurnalis Basel Dedy Irawan menyebut ada lima agenda kegiatan HPN Kabupaten Bangka Selatan.

Di antaranya Pokja Goes to School (Workshop Jurnalistik tingkat SMA), Pokja Goes to Village (Workshop PPID Desa se-Basel), Lomba Menulis Ketentuan Lomba Menulis Artikel Wisata dan Budaya serta Bakti Sosial Santunan Anak Yatim dan Kaum Duafa.

Dilanjutkan seremoni HPN 2019 yang diisi dengan sejumlah doorprize dan hiburan pada acara Car Free Day yang rencananya akan digelar pada Minggu 24 Februari mendatang.

"Ada lima agenda peringatan HPN nanti, selain Pokja Goes to School, pokja goes ti village dan workshop Pokja mengajak Humas Desa untuk aktif menyampaikan potensi desa, baik itu wisata, budaya atau potensi lainnya seperti kuliner, perkebunan ataupun perikanan, sampaikan potensi melalui media yang di harapkan muncul multi efek baru, peluang wisata, bahkan investasi," imbuhnya Minggu (13/1/2019).

Ia menambahkan, rencananya Pokja Jurnalis Basel akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Basel dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah agar dapat membukukan hasil karya peserta lomba artikel wisata dan budaya Bangka Selatan.

“Kami bersinergi dengan Dindikbud, dan DKP, rencananya hasil karya artikel siswa selain hasil karya para pemenang akan muncul di media baik cetak maupun online, juga hasil karya rencananya akan dibukukan, ini sedang kita koordinasikan,” pungkas Dedy. (BANGKAPOS.COM/ANTHONI RAMLI)