Siti Badriah Segera Menikah Usai Dilamar Krisjiana Baharudin, Cincin Lamaran Punya Cerita

BANGKAPOS.COM - Siti Badriah telah dilamar Krisjiana Baharudin di Korea Selatan. Siti Badriah pamerkan cincin bersejarah dari almarhum ibu Krisjiana.

Kabar bahagia datang dari pedangdut Tanah Air, Siti Badriah.

Pelantun lagu 'Lagi Syantik' tersebut telah dilamar oleh sang kekasih, Krisjiana Baharudin di Korea Selatan.



Lewat postingan Instagram masing-masing, pasangan ini mengumumkan kabar gembira ini.

Keduanya pun penuh dengan ucapan syukur dan berdoa agar semua doa baik segera dikabulkan oleh Tuhan.

Dalam foto yang diposting-nya, Siti Badriah nampak memamerkan cincin yang diberikan oleh Krisjiana.

Cincin tersebut ternyata punya sejarah dan makna tersendiri.

Bukan cincin biasa, cincin yang diberikan untuk melamar Siti Badriah merupakan cincin mendiang ibunda Krisjiana.

Siti Badriah pun berharap bisa menjaga amanah cincin tersebut.

"Bismillah

Thank you sayang (emoji)

Semoga aku bisa menjaga amanah cincin dari alm mamah (emoji)

Dan doa yang baik segera di kabulkan Allah SWT (emoji)"

Krisjiana Baharudin juga mengunggah foto Siti Badriah dengan mantel bulu dan jemari yang mengarah ke kamera menunjukkan tangan kiri yang dihiasi oleh cincin lamaran.

Now i shall pass my mother's wedding ring to you.