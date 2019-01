Sosok dan Profesi Krisjiana Baharudin, Kekasih yang Melamar Siti Badirah di Korea

BANGKAPOS.COM - Kabar gembira datang dari pedangdut Siti Badriah dan sang kekasih, Krisjiana Baharudin.

Melalui Instagram, Siti Badirah mengabarkan telah dilamar Krisjiana Baharudin saat berlibur di Korea Selatan.

Awalnya, Krisjiana Baharudin dan Siti Badriah tengah berfoto di sebuah kawasan di Korea Selatan.

Saat Siti Badriah membalikkan badan, Krisjiana Baharudian sudah berlutut.

Di hadapan Siti Badirah, Krisjiana Baharudin mengeluarkan sebuah cincin.

Ternyata, Krisjiana Baharudin melamar Siti Badirah menggunakan cincin akmarhumah mamanya.

Setelah peristiwa lamaran tersebut, Siti Badirah mengunggah foto saat dicium Krisjiana Baharudin.

Siti Badriah dilamar Krisjiana Baharudin (Instagram/@sitibadriahh)

"Bismillah Semoga aku bisa menjaga amanah cincin dari alm mamah

Selain Siti Badriah, Kirsjiana Baharudin juga mengunggah foto di Instagramnya.

"Now i shall pass my mother's wedding ring to you. From the bottom of my heart, thank you for being my better half, thank you for making me the happiest man alive. Thank you, for choosing me. Sincerely, yours forever," tulisnya.