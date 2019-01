KABAR DUKA - Robby Tumewu Meninggal Dunia, Sahabat Ungkap Kesedihan : Dia Telah Pergi

BANGKAPOS.COM-- Kabar duka datang dari dunia hiburan, presenter Robby Tumewu meninggal dunia, Senin (14/1/2019).

Kabar berpulangnya Robby Tumewu itu pertama kali dikabarkan oleh sang sahabat, Becky Tumewu.

Melalui unggahannya, Becky Tumewu mengumumkan bahwa sahabatnya itu telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu.

"Robby sakit sudah lama, sudah tidak usah diceritain lagi bagian sakitnya, dia telah pergi tadi dini hari, pukul 00.15," tulis Becky Tumewu dalam caption di unggahannya.

Kabar duka yang dibagikan Becky Tumewu itu ia unggah seolah ingin mengenang sahabatnya, Robby Tumewu.

Robby Tumewu wafat (Instagram story @becktum)

Sebab dalam unggahannya, Becky Tumewu terlihat membagikan potret saat dirinya tengah bersama dengan Robby Tumewu.

Sambil membagikan potret itu, Becky Tumewu juga mengenang kepribadian baik Robby Tumewu selama hidup.

"Banyak yang tanya masih saudara ya sama Robby Tumewu, sebenarnya sih Robby dan saya juga masih belum jelas saudara nggak ya kita, tapi sudahlah kalau kata orang Manado: torang samua basudara, torang samua orang Indonesia toh, apalagi sama torang pe fam: Tumewu.

Robby sakit sudah lama, sudah tidak usah diceritain lagi bagian sakitnya, dia telah pergi tadi dini hari, pukul 00.15, semua derita dan sakit penyakit sudah diangkat dari Robby, saya tidak pernah akan lupa dengan kebaikan Robby, senyum dan tawa yang selalu beliau bagikan pada orang di sekitarnya, komentar komentar dan cerita yang membuat kita semua tertawa, suasana selalu seru dan ceria saat ada Robby, syuting panjangpun tidak terasa.

Robby juga sempat menjadi fasilitator di Talkinc. Beliau adalah fasilitator kelas Total Look yang keren banget, sangat komunikatif dan selalu bawa contoh baju dan bahan, totalitasnya luar biasa, dalam menjalani multi profesinya," kenang Becky Tumewu.

Guna mengenang Robby Tumewu, Becky Tumewu pun mengucapkan salam perpisahan kepada sahabatnya itu.

"Sekarang Robby sudah pergi, semua tinggal kenangan, tapi Bi, you’ll always be in my heart, you’ll always be in so many people’s hearts.

Selamat Jalan sayang, Rest In Peace, Rest In Love, Until we meet again, someday (14/01/2019)," sambung Becky Tumewu.

