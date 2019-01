Peredaran Narkoba di Pangkalpinang Terbesar di Babel, Nilainya Mencapai Rp 14 Triliun Per Tahun

BANGKAPOS.COM -- Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pangkalpinang, AKBP Ichlas Gunawan mengungkapkan, pada Tahun 2018, sebanyak 60 persen peredaran dan penyalahgunaan narkoba berada di Pangkalpinang.

Hal ini diungkapakan AKBP Ichlas Gunawan saat Sosialisasi Sismonev Inpres No.6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional 2018-2019 dan Program Kelurahan Bersinar oleh BNNK Pangkalpinang, Senin (14/1/2019) kemarin.

Menurut AKBP Ichlas, pihaknya mengasumsikan satu orang mengonsumsi satu gram jenis sabu-sabu per bulan dan jika ada 8.000 orang yang menyalahgunakan narkoba, maka ada 8 kilogram peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Pangkalpinang.

Ia menambahkan, nilai rupiah dari asumsi tesebut adalah Rp 14 triliun per tahun. Angka itu diperoleh dari asumsi harga per gram narkoba jenis sabu-sabu yang dijual pengedar seharga Rp 1,8 juta per gram.

Ke depan, menuru AKBP Ichlas, jika melihat barang bukti dari kasus narkoba yang selama ini berhasil diungkap, maka diprediksi akan ada peningkatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba sekitar 5 sampai 10 persen.

"Itu prediksi kami, peredaran di Pangkalpinang ini hasil yang ada di kami, kemungkinan tetap ada peningkatan makanya kami harus gencar. Ada tiga yang harus kami berantas, pertama bandar ini harus kami sikat, kedua para pecandu, kalau memang bisa direhabilitasi, kami rehabilitasi karena UU memberi ruang untuk itu. Dan ketiga ketidakpedulian, ini musuh kami, ini yang berat," beber AKBP Ichlas. (dedy qurniawan)