Penampilan Jet Li di Acara Jack Ma Setelah Dikabarkan Sakit Parah, Sudah Sembuh?

BANGKAPOS.COM - Bintang film kungfu populer, Jet Li, sempat membuat publik terhenyak setelah fotonya, viral di media sosial, medio 2018 lalu.

Dalam foto itu, Jet Li terlihat sangat berbeda dari penampilannya di layar kaca.

Jet Li terlihat tua dan kurus.

Belakangan terkuak, Jet Li memang tengah melawan penyakit bernama hyperthyroidism.

Tapi, Jet Li dikabarkan telah pulih dari penyakit tersebut.

Bukti terbaru adalah fotonya saat tampil dalam acara yang diadakan Jack Ma, Senin (14/1/2019).

Di acara itu, Jet Li terlihat jauh lebih bugar dan mendekati telah penampilan aslinya.

Jet Li, terlihat jauh lebih segar. (SCMP.com)

Rambutnya yang sempat terlihat memutih, kini kembali terlihat berwarna hitam.

Ia juga tampil lebih segar dengan paduan kacamata hitam dan sebuah jaket jins.

Penampilan Jet Li itu sungguh jauh dibandingkan dengan foto viralnya yang lalu.

Jet Li bersama Ali Baba di sebuah acara di China, 14 Januari 2019. (Imaginechina)

Jet Li memenuhi undangan Jack Ma, dalam sebuah acara penghargaan yang diberikan untuk para guru di daerah terpencil China.

Setiap tahun, Jack Ma, memang mengadakan acara ini untuk mengapresiasi para guru di daerah tertinggal di China.

Penyakit Jet Li

Sebelumnya, sebuah foto yang menampilkan seorang pria dengan perawakan tak asing lagi beredar di media sosial.

Pria tersebut adalah seniman bela diri sekaligus aktor kenamaan Jet Li.

Sekilas, penampilan Jet Li tampak lebih tua dan kurus.

Keadaan tersebut menimbulkan kekhawatiran dan sejumlah tanya dari para penggemar mengenai kondisi kesehatan bintang film laga berusia 55 tahun itu.

Jet Li yang dikenal berkat kemampuannya dalam melakukan gerakan akrobatik di setiap filmnya selama puluhan tahun diketahui tengah berjuang melawan gangguan kesehatan hipertiroidisme, suatu kondisi yang dapat menyebabkan kelelahan dan penurunan berat badan.

Terkait rumor yang sama, South China Morning Post (SCMP) melansir kabar bahwa para penggemar ramai mendoakan agar kondisi kesehatan Jet Li terus membaik.

Mereka khawatir setelah melihat foto yang menunjukkan sang aktor terlihat lebih tua dan kurus saat berada di sebuah kuil di Tibet.

Beberapa penggemar lainnya justru berkomentar bahwa Jet Li terlihat seperti itu karena faktor pencahayaan dan sudut pengambilan gambar yang kurang baik.

Di satu sisi, manajer Jet Li, Steven Chasman, membantah desas-desus itu dengan memberi penjelasan tentang foto yang sedang viral.

Chasman sependapat bahwa kualitas gambar dalam foto tersebut kurang baik.

"Dia memang menderita hipertiroidisme, tetapi dia sudah mengatasinya selama hampir 10 tahun. Tidak ada yang mengancam jiwa dan dia sedang menanganinya," kata Chasman kepada Washington Post, Senin (21/5/2018).

Chasman menegaskan, berita foto yang menampilkan Jet Li di Chengdu pada Sabtu (12/5/2018) lalu hanya menjual sensasi.

"Akan lebih baik jika orang tidak membuat sesuatu dari ketiadaan," kata Chasman.

Selama bertahun-tahun Jet Li dikenal sebagai salah satu aktor seni bela diri yang paling berpengaruh di dunia.

Nama juara wushu nasional itu semakin terkenal berkat aktingnya sebagai pahlawan legendaris Wong Fei-hung dalam film Once Upon a Time in China.

Dia semakin tersohor di Amerika dan Eropa setelah membintangi film Romeo Must Die; The Expendables; dan Kiss of the Dragon.

Bahkan, setelah berkarier di Hollywood, Jet Li terus bekerja sama dengan para sutradara China, seperti Zhang Yimou dalam film Hero.

Kehidupan mulai berliku setelah 2010 lalu Jet Li didiagnosis memiliki masalah tiroid yang terlalu aktif.

Tiga tahun kemudian, menurut kabar Associated Press, Jet Li berujar bahwa ia tidak yakin apakah bisa terus bekerja di industri perfilman yang telah membesarkan namanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, hipertiroidisme terjadi ketika kelenjar tiroid menghasilkan lebih banyak hormon tiroid daripada yang dibutuhkan tubuh.

Hormon-hormon ini mengendalikan fungsi tubuh dalam menggunakan energi, sehingga mempengaruhi hampir setiap organ tubuh Anda, bahkan hingga cara jantung berdetak. (*)

Berita ini sudah tayang di Tribunnews.com dengan judul Foto Terbaru Jet Li Setelah Dikabarkan Sakit Parah, Tampak 'Kembali Muda', Benarkah Sudah Sembuh?