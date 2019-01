Pengin Tahu Siapa 'Penggemar Rahasia' yang Suka Stalking Instagram Diam-diam

BANGKAPOS.COM--Pengin tahu dan merasa penasaran terhadap mereka yang suka stalking akun Instagram? Instagram tidak memberikan layanan cara mengetahui siapa yang melihat profil akun Instagram Kamu. Meskipun demikian kamu bisa memanfaatkan sejumlah aplikasi untuk melihat daftar penggemar rahasiamu. • 7 Aplikasi Nonton Drama Korea Subtitle Indonesia Tebaru 2019

Daripada penasaran, berikut aplikasi yang membantu kamu mengetahui siapa saja melihat Instagram Kamu.

1. Who Viewed Your Instagram

Begini Cara Mengetahui Siapa Suka Stalking Instagram Kita-Who Viewed Your Instagram Aplikasi pertama yang bisa digunakan adalah Who Viewed Your Instagram. Aplikasi ini memiliki fungsi untuk memberi tahu siapa saja orang yang sering mengunjungi profil Instagram-mu. Who Viewed Your Instagram akan menunjukan kepadamu lima orang stalker. Jika kamu menginginkan daftar stalker lebih dari lima, kamu harus membayar sejumlah uang agar bisa mendapatkan informasi lebih banyak.

2 Insta Stalker-Stalk Anyone

Begini Cara Mengetahui Siapa Suka Stalking Instagram Kita-Insta Stalker-Stalk Anyone Aplikasi berikutnya yang bisa memberi tahu siapa saja para stalker akun Instagram adalah Insta Stalker-Stalk Anyone. Aplikasi ini memiliki keakuratan yang tinggi, terbukti dari jumlah rating yang baik dan telah diunduh lebih dari puluhan juta pengguna. Kamu bisa mengunduh aplikasi ini dan harus login terlebih dahulu melalui akun Instagrammu. Selanjutnya aplikasi ini akan memunculkan nama pengguna Instagram yang menjadi stalker profil Instagram-mu.

3 Who Viewed My Instagram

Begini Cara Mengetahui Siapa Suka Stalking Instagram Kita-Who Viewed My Instagram Who Viewed My Instagram juga bisa menjadi pilihan agar bisa mengetahui lebih lanjut stalker Instagram kita. Kamu tak perlu ragu juga sama aplikasi ini, karena dari 50 ribu pengguna menyatakan merasa puas sudah menggunakan aplikasi ini. Jika kamu tertarik menggunakan aplikasi ini, kamu harus mengunduh terlebih dahulu kemudian login di akun Instagram-mu. Setelah login, baru kamu bisa mengetahui siapa saja orang yang menjadi stalker-mu.

4 Who Viewed My Instagram Profil

Begini Cara Mengetahui Siapa Suka Stalking Instagram Kita-Who Viewed My Instagram Profil Aplikasi lain yang dapat membantumu melihat stalker adalah Who Viewed My Instagram Profile. Melalui aplikasi ini kamu tak perlu bertanya-tanya lagi siapa yang sering mengunjungi profil Instagram-mu. Memiliki fungsi yang sama dengan aplikasi lain, kamu tidak akan penasaran lagi siapa yang suka stalking atau malah pengagum rahasiamu.

Semua aplikasi di atas dapat kamu unduh secara gratis di gadget kamu.(*)

