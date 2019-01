Teringat Istri, Ifan Seventeen Foto Makanan yang Biasa Dipesan Bareng Dylan Sahara

BANGKAPOS.COM - Setelah ditinggal hampir empat pekan oleh mendiang istrinya, Dylan Sahara, Ifan Seventeen masih berjuang mengatasi kesedihan yang dialaminya.

Diketahui, Dylan Sahara menjadi satu dari ratusan korban tsunami Selat Sunda pada Sabtu (22/12/2018) lalu. Pada saat itu ia mendampingi Ifan dan grup Seventeen tampil di Tanjung Lesung Beach Resort, Banten.

Kini, Ifan Seventeen kembali teringat momen bersama sang istri semasa hidup.

Melalui fitur story akun Instagramnya, @ifanseventeen, Ifan Seventeen membagikan foto dua buah makanan gorengan di sebuah tempat makan.

Dua gorengan itu tersusun rapi di atas daun pisang beralaskan piring putih. Namun ia tak menyebutkan apa jenis gorengan itu.

Pada story itu ia menuliskan bahwa dirinya memesan makanan yang biasa dimakan ketika bersama Dylan Sahara.

Ifan Seventeen juga menjelaskan bahwa ia mendatangi tempat makan langganan ia dan istrinya dahulu.

Namun saat kebiasaan itu dilakukannya lagi, Ifan Seventeen tampak sedih.

Ia menyebut dirinya kini tenggelam.

"I order what we usually eat,

I come to places where we usually went to,