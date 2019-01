Valentino Rossi dan Maverick Vinales Usung Monster Energy Yamaha MotoGP

BANGKAPOS.COM - Pergantian sponsor membuat tim utama pabrikan Yamaha pada ajang MotoGP juga harus mengganti nama mereka mulai musim kompetisi 2019.

Beberapa waktu yang lalau, Maverick Vinales sudah memberikan bocoran soal livery tim pabrikan Yamaha MotoGP musim ini lewat postingan foto di Twitter @mvkoficial12.

Ternyata sebutan resmi tim pabrikan Yamaha di MotoGP musim ini juga sudah ditentukan oleh para petinggi tim.

Mulai musim depan, tim yang diperkuat Valentino Rossi dan Maverick Vinales itu bakal mengusung nama Monster Energy Yamaha MotoGP.

Dua pebalap tim Movistar Yamaha, Maverick Vinales dan Valentino Rossi. (CRASH.NET)

Hal tersebut diinformasikan melalui rilis resmi Yamaha Motor Co. Ltd. via laman Facebook akun milik Yamaha Factory Racing.

Nama baru itu diumumkan dalam rilis resmi terkat pengumuman proyek Yamaha Motorsport di tahun ini.

Rilis itu yang menyebutkan konferensi pers introduksi proyek Yamaha Motorsport 2019.

Dijelaskan acara itu bakal berlangsung di sirkuit Sepang, Malaysia, (5/2/2019) di mana Yamaha pabrikan turun di ajang WorldSBK, All Japan Road Race Championship, Asia Road Racing Championship.

Acara konferensi puncaknya adalah introduksi tim MotoGP, tim Yamaha pabrikan dan Satelit.

Pembalap andalan Monster Energy Yamaha MotoGP adalah Valentino Rossi dan Maverick Vinales.

Sedangkan, tim Yamaha satelit mencomot nama Petronas Yamaha SRT.

Franco Morbidelli yang juga anak didik Valentino Rossi dan Fabio Quartararo jadi pembalap tim Yamaha satelit di musim ini.

Ketahuan sudah, nama baru tim Yamaha pabrikan di MotoGPmusim ini di mana Valentino Rossi dan Maverick Vinales berada.

Nama resminya adalah Monster Energy Yamaha MotoGP.

Nama resminya adalah Monster Energy Yamaha MotoGP.