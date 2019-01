All New Ertiga Mobil Kebanggaan Keluarga Babel Tampilan Lebih Mewah

All New Ertiga kendaraan kebanggaan keluarga Babel dengan tampilan yang lebih mewah.

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Suzuki All New Ertiga adalah mobil keluarga berkapasitas tujuh penumpang dengan desain yang lebih Premium dan menjadi pilihan masyarakat Bangka Belitung (Babel) yang mengandung Fitur AMIN (Aman, Mewah, Irit dan Nyaman).

Pada tahun 2018 kemarin, Suzuki menguasai pasar Low MPV dengan market share 36 % dan memimpin di posisi pertama selama dua tahun kebelakang ini, itu artinya Suzuki All New Ertiga sangat diterima baik oleh masyarakat Babel.

Suzuki All New Ertiga memiliki segudang kelebihan dibandingkan dengan kompetitornya. All New Ertiga sebagai kendaraan kebanggaan keluarga Babel dengan tampilan yang lebih mewah dengan kesan modern dan elegan sehingga menjadi mobil keluarga pavorit di Babel.

"Harga Suzuki All New Ertiga di Bangka Belitung mulai Rp 180 jutaan. DP All New Ertiga cukup dengan DP mulai Rp 7 jutaan saja. Dengan harga yang terjangkau Anda sudah bisa bawa pulang Suzuki All New Ertiga yang menjadi favorit keluarga Babel," kata Hendra P Kusuma selaku General Manager PT Jagorawi Motor dari rilis yang diterima bangkapos.com, Kamis (17/1/2019).

Suzuki All New Ertiga terbaru ini mengalami perubahan dari yang sebelumnya. Suzuki All New Ertiga Juga diklaim lebih lega dan nyaman. Hal ini karena ukuran mobil ini lebih panjang, lebih lebar dan lebih tinggi.

Bahkan baru-baru ini Suzuki All New Ertiga mendapat predikat mobil dengan kabin ternyaman pada ajang Indonesian Car of The Year (ICOTY) 2018 yang lalu. Begitu juga dengan ground clearance Suzuki All New Ertiga mencapai 185 mm. Sedangkan untuk jarak poros roda dan radius putar dari mobil ini yaitu 2.740 mm dan 5,2 meter.

Performa mesin All New Ertiga disempurnakan dengan mesin baru berkode K15B. Mesin ini memberikan lebih banyak tenaga menjadi 104,7 PS di 6.000 rpm dan torsi sebanyak 138Nm di 4.400 rpm. Dengan mesin baru ini, performa mobil lebih responsif saat berjalan di berbagai medan & irit BBM.

Dari segi emisi, All New Ertiga memiliki Multi Point Injection yang sudah memenuhi standarisasi EURO 4. Berdasarkan ujicoba tes BT2MP hasil konsumsi bahan bakar All New Ertiga sebesar 16,73 km/liter untuk transmisi automatic dan 18,09 km/liter untuk transmisi manual.

All New Ertiga memiliki dua pilihan warna baru, yaitu Glorious Brown Pearl Metallic dan Magma Grey Metallic. Warna lainnya adalah Snow White Pearl, Radiant Red Pearl, Silky Silver Metallic, Burgundy Red Pearl dan Cool Black Pearl Metallic.

"Ayo kunjungi juga pameran kami di BTC, Giant dan BES Cnema. Dapatkan harga, promo spesial dan tambahan voucher belanja senilai Rp 500 ribu khusus Anda yang di-DP pada saat pameran berlangsung," kata Pompi, Marketing Support PT Jagorawi Motor.

Pemesanan dan informasi spesifikasi lebih lengkap dapat menghubungi Showroom Suzuki PT Jagorawi Motor terdekat di Jalan Raya Koba Pangkalanbaru telp. (0717) 437009 / 439899, Jalan Jenderal Sudirman (depan Mall Puncak) telp. (0717) 437998. Wilayah Sungailiat, Jalan Raya Kenanga Sungailiat (depan Lapangan Basket YPK) telp. (0717) 9104151. Wilayah Belitung Jalan Jenderal Sudirman Air Raya Tanjungpandan telp. (0719) 9222888 / 9222188 dan Jalan Jenderal Sudirman (samping Mall Puncak) Manggar Belitung Timur Hp.0819-4918-7094. (Bangkapos/Rusaidah)