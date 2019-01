Brisia Jodie Bakal Polisikan Akun Ini Jika Tak Buat Video Permohonan Maaf

BANGKAPOS.COM - Brisia Jodie, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat ini meluapkan keresahannya terhadap tindakan body shaming dari haters melalui fitur Direct Message Instagram.

Kekesalannya tampak sudah mencapai klimak karena kerap menjadi bahan perundungan warganet.

Melalui akun instagram pribadinya @brisiajodie96 mengunggah sejumlah foto dari fitur Direct Message Instagram yang berisikan ujaran kebencian. Dalam unggahan tersebut terlihat kata-kata kasar yang diberikan haters.

“Kok rambut loh kayak rambut palsu sih ih wagu” satu diantara ujaran kebincian yang ditulis @fr.aaa_ pada Direct Message ke Jodie

Geram menerima perundungan yang dilakukan secara terus menerus, akhirnya Jodie bertindak. Ia sengaja memosting semua ujaran kebencian dari pemilik akun @fr.aaa_ untuk memberikan efek jerah.

Bahkan, Jodie meminta agar pelaku membuat video minta maaf atas prilakunya.

“promote gratis!! sukses terus ya dek. ditunggu video permintaan maaf nya pake mukamu dan yg satu didampingi ortu thanks. ga semua hati bisa sekuat itu btw.. ini buat edukasi juga, supaya kalian hati2 dalam menggunakan sosial media. jgn sampe kaya gini ke yg lain okay. oh ya postingan ini untuk mewakili tmn2 aku yg sering dihate! be strong guys,” tulisbrisiajodie96 pada keterangan foto

Tidak disangka postingan tersebut ramai diperbincakan sehingga ia membuat video 'Dear Haters' yang diunggah di kanal YouTube Brisia Jodie.

Pada video itu, ia membahas body shaming yang tengah ramai dalam akun Instagram miliknyanya.

“Sebelumnya aku mohon maaf kalau aku akhirnya mengeluarkan unek-unek aku di video ini, dan video ini aku buat tidak ada berniatan untuk menjatuhkan siapapun. Tapi aku berharap dengan video ini bisa membuat kalian yang sering melakukan bully di dunia maya agar bisa lebih dewasa dalam menggunakan social media,” tulis Jodie pada keterangan video YouTube