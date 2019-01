Ongkos Kirim Paket Naik, Nurdin Beralih ke Produk Makanan Basah

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Nurdin, Ketua UKM Babel Hijrah Pangkalpinang mengaku adanya kenaikan biaya ongkos kirim paket barang keluar daerah memang memberatkan para pelaku usaha kecil menengah (UKM) di Kota Pangkalpinang.

"Memang ada kenaikan ongkos kirim paket barang lumayan tinggi pak, kemarin saya ada kirim madu Bangka punya teman ke Medan biasanya ongkos kirim hanya sekitar Rp 30.000 an tapi sekarang naik jadi Rp 40.000 an per kg," kata Nurdin, Kamis (17/01/2019).

Diakuinya, produk UKM miliknya yang banyak dijual keluar daerah seperti macam-macam keripik, namun saat ini produk tersebut juga laku dijual di seputaran Pangkalpinang sehingga tidak perlu melayani konsumen di luar daerah.

"Saat ini saya beralih ke produk makanan basah, seperti lauk pauk, kue-kue yang dipasarkan di pasar-pasar Pangkalpinang, masuk ke warung-warung," jelasnya.

Diakuinya untuk produk makanan kering seperti keripik sukun dan lainnya sejak ada kenaikan ongkos kirim paket ini belum pernah lagi mengirimkan produk ke luar daerah. (BANGKAPOS.COM/EDWARDI)