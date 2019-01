DPRD Babel Temui Kemenko, Harga Sawit Alami Trend Naik

BANGKAPOS.COM – DPRD Provinsi Bangka Belitung menemui Kementrian Perekonomian terkait permasalahan harga sawit.

Ternyata dari pertemuan tersebut pada bulan Januari 2019, harga CPO di pasar dunia mengalami trend naik.

“Kita temui Kemenko Ekonomi Bidang Pangan dan Pertanian, ternyata kebijakan Presiden Jokowi menghapus daya ekpor CPO ke luar negeri kemarin berdampak luar biasa. Hasilnya harga CPO ditingkat dunia mengalami kenaikan sangat signifikan,” kata Didit Srigusjaya, Ketua DPRD Babel kepada bangkapos.com, Jumat (18/1/2019).

Kenaikan CPO di pasar dunia dari kebijakan tersebut mengalami peningkatan luar biasa. Harga CPO yang sebelumnya hanya berkisar di 459 US dollar per metrik ton, pada Januari 2019 sudah mencapai 525 US dollar per metrik ton.

Lanjut Didit, terkait kenaikkan harga CPO di pasar dunia diharapkan juga ada pengaruh besar pada penjualan TBS petani di Bangka Belitung.

“Daerah lain harga TBS sudah naik. Kita harapkan dengan naiknya harga CPO ini berimbas besar ke harga TBS petani di Bangka Belitung,” ujar Didit.

Karenanya DPRD Babel dalam waktu dekat akan memanggil SKPD terkait di Bangka Belitung, tim pemantau harga sawit dan lainnya. (Bangka Pos / Hendra)