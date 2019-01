Jose Mourinho Banggakan Prestasi Ini Selama Melatih Manchester United

BANGKAPOS.COM - Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, menilai pencapaian terbaik dalam kariernya adalah membawa Manchester United finis kedua diLiga Inggris musim 2017-2018.

Mourinho mengaku bangga dengan pencapaian itu karena diraih dengan susah payah.

Mourinho menganggap semua orang tidak mengerti apa yang dihadapinya di belakang layar saat membesut Man United.

"Saya akan berkata prestasi terbaik saya adalah membawa Man United finis kedua di Liga Inggris. Semua orang pasti menilai saya gila karena saya sudah meraiah 25 gelar juara," kata Mourinho dikutip dari situs Four Four Two, Jumat (18/01/2019).

"Saya akan tetap mengatakan itu sebagai prestasi terbaik saya. Terkadang orang hanya menilai dari apa yang dilihat tapi tidak tahu bagaimana proses di belakangnya," ujar Mourinho menambahkan.

Sebenarnya, Mourinho pernah meraih sukses lebih besar sebelum di Man United. Kesuksesan itu terjadi saat membesut Inter Milan.

Mourinho pernah membawa Inter Milan meraih treble winners atau juara Liga Italia, Coppa Italia, dan Liga Champions pada musim 2009-2010.

Inter Milan menjadi tim pertama dan satu-satunya yang mampu meraih prestasi itu.

Namun, pernyataan Mourinho tampaknya itu menjadi sindiran kepada manajemen Man United.

