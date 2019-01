Video : Istana Agung Launching Toyota New Avanza dan New Veloz

BANGKAPOS. COM, BANGKA-- PT Istana Agung Babel Authorized Toyota Dealer launching mobil Toyota New Avanza dan Toyota New Veloz tahun 2019.

Kegiatan launching diawali konvoi kendaraan, keliling Kota Pangkalpinang diikuti Komunitas Toyota Avanza Club Indonesia Chapter Bangka, Sabtu (19/1) di lepas Kepala Cabang PT Istana Agung Babel Authorized Toyota Dealer Syahrial dari showroom PT Istana Agung Babel di Pangkalpinang.

Adapun tema dari launching New Avanza "Part of Indonesia's Greatness" dan Launching New Veloz " Passion for Progress".

Acara launching ini terbuka untuk masyarakat umum yang akan melihat mobil New Avanza model terbaru.

Bagi Customer yang akan memiliki mobil New Avanza dan New Veloz, untuk datang ke PT Istana Agung Babel Authorized Toyota Dealer Jalan Soekarno Hatta Pangkalpinang. (bangkapos/agus Nuryadhyn)