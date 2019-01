Begini Sekarang Kabar Alina Saraswati Penyanyi Dangdut Asal Rusia Menyanyikan Lagu 'Pengen Kawin'

Berbagai ajang pencarian bakat untuk mencari penyanyi dangdut juga seolah-olah berlomba-lomba menelurkan baka-bakat putra-putri indonesia, mulai dari Lida, DA, DMD Kemilau, dangdut pantura dan sebagainya.

Ternyata Musik dangdut menjadi salah satu genre musik yang tak hanya dinikmati warga indonesia.

Musik dangdut juga disukai oleh warga asing, seperti dikutip dari Kompas.com, seorang model dan artis peran asal Rusia, Alina Salimgareeva alias Alina Malina atau Alina Saraswati juga rela mengembangkan profesinya menjadi penyanyi dangdut.

Bahkan Alina sendiri sudah menelurkan single berjudul "Pengen Kawin" yang dirilis pada 22 April 2015 lalu.

Tak tahan untuk bergoyang dan bernyanyi saat mendengarkan musik dangdut, itulah salah satu alasan dirinya mencoba menjadi penyanyi dangdut.

"Saya suka dancing (joget). Saya suka dangdut. Kalau dengar dangdut kan bisa dancing," kata Alina dengan terbata-bata brbicara dalam bahasa Indonesia saat berkunjung ke redaksi Kompas.com, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Iapun mengaku mengenal lagu dangdut melalui temannya, Sonya yang memutar musik tersebut di dalam mobil.

Dirinyapun saat itu, mencoba berkarier sebagai penyanyi dangdut.

" Saya bilang why not. So kemudian mulai nyanyi dangdut," kala itu.

Saat itu Alina mengaku suka hal- hal unik dan berbeda. Ia pun jatuh cinta pada aliran dangdut koplo dengan musik yang upbeat.

Setelah merilis singel lagu perdananya " Pengen Kawin" tersebut, Alina banyak diundang di berbagai stasiun Tv tanah air bahkan diundang di beberapa acara.

Nama Alina di tanah air sempat meroket.

Sebab sebagian orang heran kenapa seorang model dan artis peran, warga negara asing mau menjadi penyanyi dangdut.