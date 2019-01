Honda CR-V Pertahankan Lima Bintang di Penghargaan Keselamatan ASEAN NCAP

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Honda CR-V generasi kelima mendapat penghargaan keselamatan di ajang ASEAN NCAP Grand Prix Awards 2018.

Tak tanggung-tanggung, CR-V berhasil menyabet dua penghargaan. Yang pertama Best SUV Car untuk Child Occupant Protection (COP).

Kategori ini menekankan kemampuan mobil dalam memberikan perlindungan terhadap anak. CR-V dinilai memiliki kemampuan yang sangat baik dalam melindungi keselamatan anak.

Penghargaan kedua, ASEAN NCAP Excellent Award - Consistent 5 Star. Sebuah apresiasi terhadap CR-V, yang konsisten mendapatkan hasil uji keselamatan dengan nilai 5 bintang. Pasalnya, generasi CR-V sebelumnya, juga meraih pengakuan 5 bintang untuk keselamatan. Hal ini menunjukkan, Honda memang serius menghadirkan kendaraan yang aman bagi masyarakat.

Dari rilis yang diterima bangkapos.com, Minggu (20/1/2019) menyebutkan, kemampuan CR-V dalam menyajikan keamanan saat mengalami kecelakaan, didukung penggunaan teknologi Advanced Compatibility Engineering dan G-Con (G-Force Control). Teknologi pasif yang mengizinkan energi tubrukan terbagi secara merata ke bodi, sehingga mengurangi dampak ke kabin. Menariknya, teknologi ini juga mampu meminimalkan besarnya tubrukan pada kendaraan yang terlibat. Ini artinya, bukan hanya pengemudi CR-V saja yang aman, namun juga semua orang.

Tak hanya itu, berbagai fitur keselamatan disematkan Honda ke dalam CR-V, seperti 6 airbag (Dual Front SRS Airbags, Side Airbags dan Side Curtain Airbags) yang mengoptimalkan keamanan seluruh penumpang. Serta ada ISOFIX & Tether untuk menjaga keselamatan anak.

Di Asia Tenggara, CR-V berhasil memperoleh banyak penghargaan dari beberapa negara, yakni : Thailand Car of the Year pada 2017, CAGI Philippines Car of the Year 2017, Forwot Car of the Year 2017 di Indonesia dan Carlist Car of the Year 2017 di Malaysia. Bahkan pada 2014, CR-V model keluaran 2013 berhasil meraih Best SUV untuk AOP (Adult Occupant Protection) dan COP.

Pencapaian yang baik ini turut mendorong Honda agar terus mendedikasikan diri dalam menyediakan kendaraan aman. Hal itu sejalan dengan visi perusahaan di 2030, memberikan keamanan dan rasa aman kepada semua orang yang berbagi jalan.

Honda CR-V Turbo dibekali mesin 4-silinder 1,5 liter dengan teknologi turbocharger dan VTEC. Tenaganya mencapai 190 PS pada 5.600 rpm dan torsi puncak 240 Nm tersedia pada rentang 2.000 - 5.000 rpm. CR-V menawarkan kapabilitas SUV gerak roda depan yang dibalut kemewahan.

