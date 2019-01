Launching All New Avanza dan New Veloz, Tampil Lebih Modern Dengan Tombol Digital

BANGKAPOS. COM, BANGKA-- PT Istana Agung Babel Authorized Toyota Dealer launching mobil Toyota New Avanza dan Toyota New Veloz tahun 2019.

Kegiatan launching diawali konvoi kendaraan, keliling Kota Pangkalpinang

diikuti Komunitas Toyota Avanza Club Indonesia Chapter Bangka, Sabtu (19/1) di lepas Kepala Cabang PT Istana Agung Babel Authorized Toyota Dealer Syahrial dari showroom PT Istana Agung Babel di Pangkalpinang.

Adapun tema dari launching New Avanza "Part of Indonesia's Greatness" dan Launching New Veloz " Passion for Progress".

Acara launching ini terbuka untuk masyarakat umum yang akan melihat mobil New Avanza model terbaru.

Bagi Customer yang akan memiliki mobil New Avanza dan New Veloz, untuk datang ke PT Istana Agung Babel Authorized Toyota Dealer Jalan Soekarno Hatta Pangkalpinang.

Selama tahun 2018 untuk penjualan mobil merek Toyota di wilayah Bangka Belitung, PT Istana Agung Babel Authorized Toyota Dealer sudah mencapai target.

Dalam launching ini, memperkenalkan New Avanza dan New Veloz dengan penampilan semakin futurestyling dengan fitur yang menyajikan tombol-tombol digital.

Bahkan perubahan mendasar pada penampilan New Avanza terlihat pada bagian depan, yang tampak semakin lebih stylish dan modern.

Adapun perubahan yang mencolok terlihat pada empat lampu head lamp yang menggunakan lampu LED.

Dimana ditunjang desain yang mengekspresikan sorotan tajam dan ramping.