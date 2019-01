Nagita Slavina Ngak Mau Diramal, Mbak You Malah Ungkap Rahasia Ini, hingga Raffi Ahmad Terdiam

BANGKAPOS.COM - Rumah tangga Raffi Ahmad dan nagita Slavina tak pernah sepi dari gosip tak sedap.

Belum lama ini, rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun diramal beberapa peramal akan retak ditahun 2019.

Dalam tayangan terbaru program The OK Show, Raffi Ahmad diprediksi oleh paranormal Mbak You.

Raffi dikatakan memiliki sifat genit yang nantinya bisa menjadi masalah dalam rumah tangganya.

Usai Raffi diramal, pria beerusia 31 tahun itu meminta Mbak You untuk meramal istrinya yaitu Nagita Slavina.

"Nagita Slavina nggak pernah mau diprediksi atau diramal, tolong bisikin aja ke saya Mba You," ucap Raffi kepada Mbak You seperti yang Grid.ID kutip dalam tayangan tersebut.

Raffi pun coba memaksa Nagita untuk mencelupkan tanganya kedalam mangkuk yang sudah diisi air supaya bisa diramal Mbak You.

Namun, Nagita menolaknya.

"Enggak, nggak mau," ucap Nagita sambil mengumpat dibelakang Okky Lukman sebagai host.

Tanpa harus mencelupkan tangannya kedalam air, Mbak You pun bisa memprediksi Nagita.