Randy Pangalila Resmi Menikah dengan Bule Kanada, Chelsey Frank, Lihat Foto-foto Pernikahannya

Pria kelahiran Surabaya 28 tahun silam ini telah resmi mempersunting sang kekasih yang berasal dari Kanada, Chelsey pada Sabtu kemarin (19/1/2019).

Pernikahan pasangan ini digelar di Taman Bhagawan, Badung, Bali.

Sebelumnya, Randy melamar Chelsey di Kanada tahun 2018.

Randy mengabarkan lamarannya itu melalui akun Instagram-nya, @randpunk, pada 4 Juli 2018.

Lewat sebuah foto yang diunggah pada akun Instagram-nya @randypunk, ia memamerkan wajah sang kekasih sekaligus cincin lamaran yang tersemat di jari manis calon istrinya tersebut.

"Today is the most beautiful day in my life, July 4th 2018,

I Love You @cfrank3030 #shesaidyes," tulis Randy di keterangan fotonya kala itu.

Kini Randy kembali mengunggah potret bersama wanita yang sudah menjadi istri.

"Our next chapter in our life @cfrank3030