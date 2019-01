Datang ke Dealer Honda Beli Motor Berhadiah Motor

BANGKAPOS. COM -- Tahun Baru Makin Sempurna bersama Vario inilah tema awal tahun 2019 Honda Tunas Dwipa Matra (TDM) Pangkalpinang.

Dengan tema awal tahun 2019, masyarakat membeli motor All New Vario 125 atau All New Vario 150 selama periode Januari-Maret 2019 akan mendapatkan undian motor PCX.

"Masyarakat yang membeli motor vario akan diundi mendapatkan motor PCX, " ujar Muhammad Ilyas Kepala Cabang Honda TDM Gerunggang Pangkalpinang didampingi Saparudin Kepala Cabang Honda TDM Pangkalpinang, Senin (21/1).

Bagi masyarakat yang berkeinginan memiliki motor Honda Vario berhadiah motor, untuk mendatangi dealer honda terdekat.

Menurut Ilyas, bahwa Honda ada Program lucky dip tahun baru makin sempurna bersama vario.

Ditambahkan Ilyas bagi customer saat membeli Honda various akan mencabut kupon untuk mendapatkan apparels honda, goddie bag serta berkesempatan untuk mendapatkan sepeda gunung.

Pelayanan Standar Honda TDM Pangkalpinang menyiapkan minuman hangat dan dingin (bangkapos/Agus Nuryadhyn)

Adapun harga motor Honda

Vario 125 eSP CBS Rp 20.595.000

Vario 125 eSP CBS ISS Rp 21.115.000

Vario 150 eSP Monotone Rp 23.650.000.

Disisilain Ilyas menjelaskan Honda TDM memberikan pelayanan standar bagi pelanggan yang melakukan service.

"Standar pelayanan kami menyiapkan minuman hangat dan dingin serta kue. Pelanggan menunggu motornya di service dan bisa menikmati minum dan makan kue," jelasnya.