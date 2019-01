Nagita Slavina Nonton Konser BLACKPINK di Jakarta, Pakai Rok Istri Raffi Ahmad Ikut Joget

Terekam kamera nonton konser BLACKPINK di Jakarta, penampilan Nagita Slavina curi perhatian.

BANGKAPOS.COM - Istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina terekam kamera menyaksikan konser BLACKPINK di Jakarta.

Seperti yang diketahui, konser BLACKPINK 2019 di Jakarta dilaksanakan selama dua hari, yaitu Sabtu (19/1/2019) dan Minggu (20/1/2019).

Pada Sabtu lalu, penggemar BLACKPINK Indonesia, Blink, mendapatkan hiburan yang memukau dari empat gadis cantik jebolan YG Entertainment itu.

Keempat member BLACKPINK membawakan lagu-lagu andalan mereka seperti Boombayah, If It's Your Last, Ddu Ddu Ddu Ddu dan masih banyak lagi.

Meski pun konser tersebut sempat diwarnai insiden Jennie tak sengaja menendang wajah Jisoo, namun konser berlangsung meriah.

Tak hanya para penggemar setia BLACKPINK saja, ada juga artis Tanah Air yang menyempatkan menonton konser girl group papan atas korea itu.

Salah satu artis yang terciduk hadir di konser Lisa Cs itu adalah ibunda Rafathar, Nagita Slavina.

Tanpa didampingi oleh suaminya, Raffi Ahmad, Nagita Slavina tampak menikmati konser di bagian festival.

Wanita yang akrab disapa Gigi itu nampak datang bersama teman-temannya.