PUBG Mobile Kalah dari Fortnite Soal Ini, PUBG Menghasilkan $ 1 Miliar pada 2018, Ini Daftarnya

BANGKAPOS.COM - Kisah game 2018 jelas Fortnite, yang telah menghasilkan $ 3 miliar pendapatan, $ 2,4 di antaranya pada 2018 saja, menurut Superdata.

Itu melihat tren pertempuran royale yang sedang berkembang dipopulerkan oleh PUBG, dan kemudian memasukkannya ke dalam gimnya sendiri, mengubah Fortnite dari gim pertahanan PvE menjadi monster multipemain yang kita kenal sekarang.

Tetapi bahkan jika ada narasi bahwa Fortnite mencuri guntur PUBG dan menghancurkan lawannya menjadi debu, itu sebenarnya tidak sama sekali apa yang terjadi.

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (XDA Developers)

Tahun 2018 bukan hanya tahun yang hebat bagi Fortnite, tapi itu juga merupakan tahun monster absolut bagi PUBG juga, karena menurut angka Superdata yang sama, itu menghasilkan lebih dari $ 1 miliar pendapatan tahun lalu saja, peningkatan 20% dari sebelumnya tahun, yang menjadikannya game premium terlaris (mis. berbayar) pada tahun 2018.

Ini daftar permainan gratis:

Fortnite, Epic Games - $ 2,4 miliar

Dungeon Fighter Online, Nexon - $ 1,5 miliar

League of Legends, Riot Games, Tencent - $ 1,4 miliar

Pokemon GO, Niantic - $ 1,3 miliar

Crossfire, Neowiz Games - $ 1,3 miliar

Honor of Kings, Tencent - $ 1,3 miliar

Nasib / Grand Order, Aniplex - $ 1,2 miliar

Candy Crush Saga, King, Activision Blizzard - $ 1,1 miliar

Monster Strike, Mixi - $ 1,0 miliar

Clash Royale, Supercell, Tencent - $ 0,9 miliar

Fortnite Mobile (gamerant.com)

Dan inilah daftar premiumnya:

Battlegrounds PlayerUnknown, Bluehole - $ 1,028 miliar

FIFA 18, Electronic Arts - $ 790 juta

Grand Theft Auto V, Take-Two Interactive - $ 628 juta

Call of Duty: Black Ops IIII, Activision Blizzard - $ 612 juta

Red Dead Redemption 2, Take-Two Interactive - $ 516 juta

Call of Duty: WWII, Activision Blizzard - $ 506 juta

FIFA 19, Seni Elektronik - $ 482 juta

Monster Hunter: World, Capcom - $ 467 juta

Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Ubisoft - $ 440 juta

Overwatch, Activision Blizzard - $ 429 juta