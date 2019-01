Raih 9 Juta Subscriber Pertama di Asia Tenggara, Begini Cara Atta Halilintar Bersyukur

BANGKAPOS.COM – Atta Halilintar, Youtuber yang terkenal dengan sembonyan ‘Ashiaaap’ semakin dekat dengan impian meraih 10 juta subscriber pertama di Asia Tenggara. Saat ini, ia telah berhasil mengumpulkan lebih dari 9 juta subscriber dan menjadi Youtuber nomor 1 di Indonesia.

Sebagai ungkapan rasa syukur atas pencapaian itu, Atta membongkar foto lamanya dan membagikan sumbangan kepada sejumlah fakir miskin.

Melalui instagram pribadi miliknya Atta membagikan moment saat meraih 9 juta follower.

Pencapaian itu sangat membanggakan baginya, mengingat dirinya merupakan orang pertama yang berhasil memperoleh angka tersebut di Asia Tenggara.

Dalam keterangan foto, ia berpesan jika usaha tidak akan mengkhianti hasil. Hal itu sudah dirasakan sendiri olehnya mengingat dulunya Atta merupakan anak yang selalu membawa ransel besar untuk berdagang.

Ia juga menampilkan foto lamanya yang mengenakan baju beli di pasar malam, celana gombrong, dan sendal crop KW (tiruan).

“ Alhamdulillah. Tinta Sejarah Youtuber 9M Subs Pertama Di Asia Tenggara! ️ 10 M Subs Semakin Dekat!

Udah pada Liat 10 Years Challenge aku yg bawa ransel dagangan kemana mana... Jadi pelajaran berharga untuk jadi kreatif sampe Sekarang! Walau banyak gangguan rintangan tiruan dan lain lain Tetap Work Hard Pray Hard! God Bless You All! Start From the bottom now we’re here ️ ,” tulis attahalilintar di keterangan foto

Buah dari kerja keras sulung dari sebelas bersaudara itu disyukurinya dengan cara berbagi kepada sejumlah fakir miskin dijalanan. Ia pun sengaja turun dari mobil ke jalanan dan mencari orang-orang yang membutuhkan bantuan. Aksi Atta dapat di tonton dalam vlognya berjudul “DETIK-DETIK 9 JUTA SUBS PERTAMA DI ASIA TENGGARA!!”.

Kerja keras yang dilakukan Atta menginspirasi banyak orang terutama para penggemarnya yang membanjiri postingan Atta dengan ucapan selamat.