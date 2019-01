Toyota Pastikan CH-R Hibrida Berkapasitas 1.800 cc Mengaspal di Indonesia

BANGKAPOS.COM - Toyota C-HR yang dijual di Indonesia sekarang ini hanya bermesin bensin dengan kapasitas 1.800 cc. Pilihan jantung pacu lain seperti hibrida pun dipastikan ikut dijual di pasar otomotif dalam negeri.

PT Toyota Astra Motor (TAM) ingin menggairahkan model di segmen tersebut, salah satunya menghadirkan C-HR dengan pilihan mesin hibrida.

Anton Jimmy, Direktur Pemasaran PT TAM mengatakan, secara pasar memang tidak besar tetapi konsumen yang menginginkan mobil seperti itu masih ada. Penjualan per bulan untuk mesin bensin sekitar 30-40 unit.

"Kita tentunya akan menggairahkan lagi agar total penjualan per bulannya bisa lebih dari itu, salah satunya menghadirkan mesin hibrida," ujar Anton belum lama ini di kawasan Senayan, Jakarta Selatan.

Terkait tenaga penjual yang sudah mulai menawarkan C-HR hibrida, Anton mengatakan secara resmi TAM belum menginformasikan atau memberi arahan kepada diler untuk mulai menjual mobil tersebut ke konsumen.

"Kita masih studi dulu untuk yang hibrida ini. Tetapi itu salah satu cara agar menggairahkan lagi segmen itu," ucap Anton.

C-HR yang dijual di Indonesia, berdasarkan situs resmi Auto2000 tersedia dalam dua varian, yakni 1.8 L A/T Single Tone Rp 488 juta, dan 1.8 A/T Dual Tone Rp 490 juta on the road DKI Jakarta.