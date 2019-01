Honda All New Brio Punya Fitur Rahasia Bisa Mengunci Pintu Secara Otomatis

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Bagi pemilik Honda Brio baru atau generasi dua yang bodi belakang tak lagi kaca belum mengetahui banyak mengenai fitur yang diberikan. Ada fitur rahasia Honda Brio generasi terbaru pada Auto Lock dan Auto Unlock.

Kedua fitur rahasia ini untuk mengunci pintu secara otomatis ketika mobil telah melaju hingga menyentuh kecepatan 15 km/jam. Beda dengan fitur Auto Unlock, fitur ini berfungsi untuk membuka pintu Brio secara otomatis ketika tuas transmisi dipindah ke posisi P alias parking.

Ya sebenarnya disetiap mobl keluaran baru sudah pasti ada, namun biasanya kita belum paham untuk mengaktifkannya. Sedangkan pada Honda Brio generasi dua fitur ini bisa diatur sesuai keinginan kita. Fitur Auto Lock bisa diatur dalam mode Drive Lock, dimana pintu akan mengunci otomatis ketika laju Brio sudah menyentuh 15 km/jam.

Untuk mode Park Lock, pintu akan mengunci otomatis ketika tuas transmisi dipindah dari "P". Terakhir bisa juga dimatikan, Mode Off.

Prinsipnya sama, fitur Auto Unlock juga memiliki tiga mode berbeda yaitu Park Unlock, Unlock by Key, dan Mode Off. Fitur buka pintu otomatis Park Unlock akan berfungsi ketika posisi tuas transmisi dipindahkan ke "P". Kalau mode Unlock by Key, atau Unlock Kunci Kontak (seperti yang tertera di buku manual Honda Brio) berfungsi membuka semua pintu Brio secara otomatis ketika kunci diputar ke posisi "off".

Terakhir, bisa juga dimatikan atau Mode Off. Lalu bagaimana mengatur atau cara setting fitur rahasia Honda Brio ini?

Fitur Rahasia Honda Brio - Auto Lock

Park Lock

Untuk mengubah pengaturan Auto Lock, pastikan dulu posisi transmisi ada di "P" dan rem tangan di posisi naik. Kemudian masukan atau colok kuncinya dan putar ke posisi "on". Oya, pengaturan harus dilakukan dalam kondisi semua pintu Brio tertutup, ya.

Langkah berikutnya adalah menekan tombol kunci pintu ke arah pengunci dan tahan selama 5 detik hingga ada bunyi "klik" sekali lagi. Bunyi tersebut menandakan konfirmasi pengaturan telah berhasil dan bisa langsung cabut kunci mobilnya dulu. Selesai, sekarang pintu terkunci otomatis ketika transmisi dipindah dari "P".

Drive Lock

Mode ini, penguncian otomatis akan berfungsi ketika mobil ini menyentuh kecepatan 15 km/jam. Cara mengubahnya pastikan kondisi mobil seperti pengaturan Park Lock di atas. Pintu tertutup, transmisi di "P", rem tangan aktif, dan putar kunci ke "on".

Bedanya, pertama pindah lagi transmisi ke posisi selain "P" (disarankan ke posisi Netral saja). Kemudian tekan tombol kunci pintu dan tahan selama 5 detik sampai ada bunyi "klik" sekali lagi. Posisikan transmisi ke "P" dan cabut kuncinya. Selesai, kini pintu terkunci otomatis ketika mobil melaju pada kecepatan 15 km/jam.

Auto Lock Off

Cara pertama sama, kondisikan mobil dalam keadaan transmisi di "P", rem tangan naik, dan mobil menyala. Perbedaannya pintu supir harus dalam keadaan terbuka dan tekan tombol kunci dan tahan selama 5 detik hingga terdengar bunyi "klik". Sekarang penguncian otomatisnya mati total.

Fitur Rahasia Honda Brio - Auto Unlock

Auto Unlock Off

Pertama bagaimana cara mematikan fitur ini dulu, ya. Langkah awal sama seperti sebelumnya, tapi kemudian buka pintu driver dan tekan tombol "unlock" atau buka kunci dan tahan selama 5 detik hingga bunyi "klik".

Auto Unlock by Key

Lalu bagaimana caranya agar kunci pintu Brio langsung terbuka ketika kunci kontak di posisi "off"? Jadi kunci akan otomatis terbuka seketika saat mobil dimatikan.

Dengan kondisi pengaturan seperti yang dijelaskan sebelumnya, pertama pindah tuas transmisi ke posisi selain "P" (disarankan ke posisi Netral saja). Kemudian pencet tombol "unlock" selama 10 detik hingga keluar bunyi "klik". Setelah itu, pindahkan lagi transmisi ke "P" dan matikan mobil. Sekarang mobil dalam kondisi mode unlock otomatis saat mobil dimatikan.

Park Unlock

Nah, kalau kunci pintu Brio mau otomatis terbuka saat transmisi pindah ke "P", dengan kondisi pengaturan seperti sebelum-sebelumnya, langsung tekan tombol "unlock" dan tahan selama 10 detik hingga berbunyi "klik". Sekarang pengaturan pun kembali seperti semula.

Itu tadi pengaturan fitur rahasia Honda Brio berupa Auto Lock dan Unlock. Fitur ini sudah ada di kedua varian, baik Brio Satya maupun Brio RS. Hanya saja, perbedaan pengaturan terjadi di mode transmisi manual. Perbedaannya sederhana, pada step "posisikan transmisi ke "P" cukup ikuti dengan memposisikan transmisi manual ke netral saja.

