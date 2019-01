Sebut Soal Es Krim, Marion Jola & Julian Jacob Pamer Foto Mesra, Resmi Pacaran? Intip Potretnya ini

BANGKAPOS.COM -- Marion Jola dan Julian Jacob pacaran? Foto mesra keduanya yang dipamerkan jadi perbincangan di media sosial. Mereka menyinggung soal es krim.

Marion Jola (18), penyanyi jebolan ajang Indonesia Idol musim kesembilan ini sepertinya sudah memiliki tambatan hati.

Hal itu terlihat dari unggahannya di akun media sosial Instagram Marion Jola @lalamarionmj, Sabtu (19/1/2019).

Marion Jola mengunggah foto kebersamaannya dengan penyanyi dan pemain film bernama Julian Jacob (24).

Perempuan bernama asli Marion Rambu Jola Pedy itu juga beberapa kali menulis caption manis yang seolah menandakan keduanya sedang menjalin hubungan lebih dari teman.

Baru-baru ini, Jola menulis caption manis lain dengan menjuluki dirinya adalah es krim cokelat sedangkan Julian adalah es krim susu putih.

"Hello from us, Vanilla and Chocolate ice cream," tulis Marion Jola di keterangan foto yang diunggah Sabtu malam (19/1/2019).

Tak hanya Jola yang mengunggah foro mesra tersebut, Julian pun juga membagikannya di akun Instagramnya @julianjacs.

Foto tersebut hampir sama dengan yang Jola unggah, namun pose mereka berbeda.

Dalam foto itu terlihat Julian yang sedang mencubit pipi Jola seraya menulis caption 'Pipi nih?'.