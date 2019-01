Unggah Foto Lawas, Aaliyah Rindu Berkumpul Bersama Reza dan Mendiang Ayahnya Adjie Massaid

BANGKAPOS.COM - Putri mendiang Adjie Massaid, Aaliyah Massaid (16) mengungkapkan rasa rindu untuk berkumpul bersama sang ayah dan ibunya, Reza Artamevia.

Aaliyah baru berusia 9 tahun saat sang Ayah pergi untuk selamanya.

Adjie Massaid meninggal pada hari Sabtu, 5 Februari 2011, pukul 00.00 WIB.

Ia menghembuskan napas terakhirnya pada usia 43 tahun di RS Fatmawati akibat serangan jantung usai bermain sepak bola di lapangan Lebak Bulus, Jakarta bersama Rico Ceper.

Sebelum dimakamkan, jenazah Adjie disemayamkan di rumah duka (Taman Cilandak).

Mendiang dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan.

Jelang 8 tahun peringatan kematian sang Ayah, Aaliyah mengunggah potret lawas bersama orang tua, dan sang kakak, Zahwa Massaid.

"missing every single moment of it, (merindukan setiap momen dari foto ini)" tulis Aaliyah di keterangan foto yang diunggah pada Selasa malam (22/1/2019).

Sejumlah warganet menyarankan untuk mengirim doa Al Fatihah untuk mendiang sang Ayah.

"Al fatihah buat om Adjie massaid,"

"Al fatihah.."

"Inget banget wkr konfrensi pers pas alm papahmu bilang klo mau ngelamar mamahmu... so sweet kyk bangga gtu wkt mba reza mengiyakan ... alfatihah buat mas adjie massaid,"