Ahok Kumpul Bareng Keluarga Pasca Bebas, Perempuan Mirip Bripda Puput Duduk di Sampingnya

Potret Ahok Kumpul Bersama Keluarga Pasca Bebas, Wanita Mirip Bripda Puput Duduk di Samping BTP

BANGKAPOS.COM-- Momen bebasnya terpidana penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memang ditunggu-tunggu banyak orang.

Pagi tadi, sekitar pukul 07.30 WIB, Ahok dikabarkan sudah keluar dari Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Kamis (24/1/2019).

Ahok kembali ke rumahnya dengan dijemput oleh putra sulungnya Nicholas Sean

Sekeluarnya dari penjara, Ahok tampak menghabiskan waktu bersama keluarganya.

Hal itu terlihat dari postingan Instagram Nicholas Sean, yang mengabadikan potret kebersamaan dengan sang ayah.

Di foto itu, Ahok tampak tersenyum sumringah diikuti dengan sang anak yang juga tertawa lebar.

"He's back.

My dad's a free man!

Thank you everyone for the support," tulisnya di postingan foto.

Tak hanya momen bersama Nicholas Sean, kebersamaan Ahok dengan keluarga dan orang terdekatnya pun mulai muncul di media sosial.