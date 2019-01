Gading 'Ancam' Gisel: Awas Jatuh Cinta Sama Gue Lagi

BANGKAPOS.COM - Pasangan selebriti Gisella Anastasia dan Gading Marten telah resmi bercerai pada Rabu (23/1/2019) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Meski telah resmi bercerai, Gisel mengaku hubungan keduanya tetap berjalan baik bahkan masih berkomunikasi dengan baik satu sama lain.

Kemarin pun, sebelum putusan cerai dibacakan, Gading sempat menyemangati Gisella Anastasia.

"Tetep komunikasi sampai tadi dia nanya, 'udah sampai non?' udah tetep gitu, dia bilang kemarin, 'so tommorow is the day ya'. Jadi kita ya ngobrol aja," ungkap Gisel usai sidang putusan cerai.

Tak hanya itu, semenjak menjalani sidang perceraian, hubungan keduanya tetap lengket dan semakin sering bercanda.

Bahkan Gading sempat berseloroh mengenai pekerjaannya yang mengharuskan dirinya membesarkan tubuh.

"Kan bercanda juga dia, dia bilang mau syuting bulan Juni, badannya harus gede gitu kayak badan orang nge-gym, terus aku bilang 'Jeh mana bisa'," jelas Gisel seraya tertawa.

Tak hanya itu, rupanya balasan Gisel tersebut ditanggapi Gading dengan sebuah 'ancaman'.

"Terus kata dia (Gading), ‘Ah lu liat lu ya, awas jatuh cinta sama gue lagi. Gue bilang dari sekarang, jangan sampai suka sama gue lagi’ hahaha," kata Giselsambil tertawa.

Lebih lanjut, Gisel mengakui bahwa kini hubungannya dengan Gading malah jauh lebih baik dari sebelumnya.

"Jadi hubungannya emang lebih baik buat semua," tandasnya.

(Grid.ID, Siti Sarah Nurhayati)

