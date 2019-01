PUBG atau Fortnite Ternyata Bukan Game Paling Banyak di Tweet pada 2018, tetapi Yang Ini

BANGKAPOS.COM - Twitter baru-baru ini mengumumkan bahwa ia memiliki satu miliar tweet game secara global pada tahun 2018.

Selain itu, platform media sosial juga mengungkapkan game yang paling tweetnya pada tahun 2018.

Tampaknya PUBG maupun Fortnite tidak berhasil menjadi game yang paling tweet di tahun 2018.

Sebaliknya, kehormatan itu jatuh ke game role-playing smartphone Fate Grand Order.

Dikembangkan oleh Delightworks yang berbasis di Jepang dan diterbitkan oleh Aniplex, anak perusahaan Sony Music Entertainment Jepang.

Game ini bahkan tidak tersedia di semua pasar, terbatas untuk AS dan Kanada di luar Jepang. Omong-omong, Jepang juga meraih slot teratas untuk negara yang paling banyak men-tweet tentang game di tahun ini.

Menurut Rishi Chadha, Kepala Kemitraan Konten Gaming Twitter, E3 2018 menyaksikan hampir 15 juta tweet di platform, diikuti oleh Tokyo Game Show, dan The Game Awards.

Game paling banyak tweeted 2018

Nasib Grand Order

Fortnite

Monster Strike

Splatoon 2

PUBG

Granblue Fantasy

Ensemble Stars

Saudara Super Smash

Overwatch

Final Fantasy

Meskipun PUBG dan Fortnite tidak terlalu buruk, menarik bahwa yang pertama dikalahkan oleh Splatoon 2, yang dirilis pada Nintendo Switch pada tahun 2017, sementara judul-judul yang lebih tua seperti Overwatch dan Granblue Fantasy membuat cut.

Adapun Nasib Grand Order, keberhasilannya tampaknya melampaui Twitter. Perusahaan riset Sensor Tower melaporkan bahwa game itu menghasilkan lebih dari $ 2 miliar, dengan 97 persen dari pendapatannya berasal dari Jepang.

"Berdasarkan seri Fate dari anime dan manga Jepang, game ini diluncurkan di Jepang pada Agustus 2015 dan telah menjadi 10 game mobile terlaris di sana sejak saat itu," sebuah tulisan dari Sensor Tower, Randy Nelson membaca.

"Fate Grand Order pendapatan melampaui $ 290 juta di seluruh dunia kuartal terakhir di App Store dan Google Play, mewakili peningkatan 35 persen tahun-ke-tahun dari kuartal kedua 2017."

"Perkiraan Sensor Tower menunjukkan bahwa gamer iOS menyumbang sekitar 64 persen dari pendapatan Fate Grand Order secara global, dibandingkan dengan 36 persen dari Google Play. Permainan ini adalah No. 3 dalam hal pendapatan di seluruh dunia bulan lalu di kedua platform, menghasilkan lebih dari $ 100 juta, peringkat No. 4 dan No. 3 untuk pendapatan App Store dan Google Play, masing-masing. "