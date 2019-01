Bawaslu Basel akan Gelar Penertiban APK Tahap II Tanggal 29-1 Januari

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Bawaslu Kabupaten Basel, berencana lembali melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) tahap II.

Sebelumnya Bawaslu juga telah melakukan penertiban APK tahap I bersama tim gabungan Sat Pol PP, Kesbangpol dan KPU di seluruh kecamatan se Kabupaten Bangka Selatan.

Ketua Bawaslu Basel, Sahirin menyebutkan tahap I kami pihaknya menertibkan 187 APK, dan Bahan Kampanye (BK).

Terdiri dari 39 Spanduk, 33 Baliho, 7 Umbul – umbul, 105 Poster dan 3 Stiker yang terpasang di tempat – tempat yang dilarang berdasarkan UU no 7/17 maupun SK KPU Provinsi Babel No: 66/PL.01.5-Kpt/19/Prov/XII/2018 dan SK KPU Kabupaten Bangka selatan No: 68/PL.01.5-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2018.

" Dari hasil pengawasan kami setelah penertiban tahap I tenyata masih terdapat APK maupun BK yang terpasang ditempat – tempat yang dilarang,

untuk itu kami akan melakukan penertiban APK tahap II, karena pada prinsipnya pemasangan APK dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur etika, estetika, kebersihan, keindahan, dan keamanan," kata Sahirin, Jumat (25/1/2019)

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Bangka Selatan, Azhari mengatakan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) tahap II yang berlangsung 29 Januari hingga 1 Februari 2019.

Sebelum penertiban, Bawaslu akan mengirimkan surat himbauan kepada seluruh peserta pemilu yang ada di Bangka Selatan untuk memindahkan APK yang terpasang ditempat – tempat yang dilarang.

" Kami sudah melakukan inventarisir seluruh APK yang terpasang ditempat yang dilarang. Kami imbau kepada seluruh peserta pemilu untuk memindahkannya mulai dari tanggal 24 – 28 Januari,

selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Satpol-PP Basel untuk melakukan penertiban APK pada tanggal 29 januari – 1 Februari 2019," Jelas Azhari, Jumat (25/1/2019)

Sementara Koordinator Divisi Hukum, Penindakan dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, Erik menambahkan sebelum melakukan penertiban pihaknya akan menyurati peserta pemilu untuk memindahkan sendiri APK yang berada ditempat yang dilarang.

" Untuk penertiban kami tetap mengaju pada surat Bawaslu RI No. 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tentang pengawasan metode kampanye, dengan mengirimkan surat ke peserta pemilu dan berkoordinasi dengan Satpol-PP untuk melakukan penertiban maksimal 3 hari kerja setelah menyurati peserta pemilu," tambah Erik.(*)