Ahok Bikin Vlog! Pamer Cincin 'Ajaib' yang Bisa Menyala

BANGKAPOS.COM-- Basuki Tjahaja Purnama, mantan gubernur DKI Jakarta yang dulu akrab disapa Ahok akhirnya resmi bebas kemarin, Kamis (24/1/2019).

Dikutip dari Tribunnews.com, Ahok pun telah meninggalkan Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, sekitar pukul 07.30 WIB.

Ahok dijemput oleh sang anak, Nicholas Sean Purnama, dan sejumlah Tim BTP.

"Sudah ke luar tadi pagi," ujar Sakti Budiono staf ahli Ahok saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis (24/1/2019).

Santer dikabarkan sebelumnya, salah satu keinginan Ahok setelah bebas dari penjara adalah membuat video (vlog).

Seolah tak mau menunda waktu, Ahok langsung mengunggah video vlog pertamanya di kanal Youtube Panggil Saya BTP pada Jumat (25/1/2019).

Dalam video tersebut, Ahok terlihat berada di dalam sebuah mobil bersama putra sulungnya, Nicholas Sean Purnama.

Video itu direkam tepat setelah Ahok keluar dari penjara dan dalam perjalanan pulang ke rumah keluarganya.

Youtube: Panggil Saya BTP "Ini cincin, cincin ajaib lo ini!," kata Ahok pada Sean.

Ahok lalu meminta anaknya itu menuang sedikit air pada Sean dan mengoleskan air ke atas batu cincin berwarna merah itu.

"Nih, see, you see?" kata Ahok sambil menekan batu cincin yang tiba-tiba saja menyala.