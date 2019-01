Hari Ini 7 Wakil Indonesia Berebut Tiket Semifinal Indonesia Masters 2019

BANGKAPOS.COM - Indonesia masih menyisakan delapan perwakilan pada perempat final Indonesia Masters 2019.

Berlaku sebagai tuan rumah, sektor tunggal putri sudah tidak memiliki perwakilan yang tersisa.

Sedangkan sektor ganda putri tinggal menyisakan satu wakil saja, yakni Greysia Polii/Apriyani Rahayu.

Runner-up Malaysia Masters 2019 itu bakal berhadapan dengan pasangan Thailand, Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai, pada perempat final, Jumat (25/1/2019).

Sektor ganda campuran juga tinggal menyisakan satu wakil, yakni pasangan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir.

Peraih medali emas Olimpiade Rio 2016 itu bakal melawan pasangan Jepang, Takuro Hoki/Wakana Nagahara.

Kemudian di sektor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie menjaga asa meraih gelar di publik sendiri.

Sedangkan sektor ganda campuran memiliki tiga wakil tersisa, yakni Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Perempat final Indonesia Masters 2019 bakal berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, mulai pukul 13.00 WIB.

Berikut jadwal perempat final Indonesia Masters 2019:

WD: Greysia Polii/Apriyani Rahayu (INA) vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai (THA) - 13.00 WIB

XD: Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (INA) vs Takuro Hoki/Wakana Nagahara (JPN) -

MS: Jonatan Christie (INA) vs Kidambi Srikanth (IND) -

MD: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (INA) vs Li Junhui/Liu Yuchen (CHN) -

MS: Anthony Sinisuka Ginting (INA) vs Kento Momota (JPN) -

MD: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (INA) vs Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (INA) -

