Percerairannya Heboh, Yeslin Wang Buka Suara Soal Hubungannya dengan Delon

BANGKAPOS.COM - Yeslin Wang dan Delon resmi bercerai, Rabu (23/1/2019). Namun, kabar putusan cerai mereka menuai kehebohan.

Itu lantaran Osner, pengacara Yeslin Wang, membeberkan alasan perceraian kliennya ke publik. Disebut, Delon suka main judi dan punya utang miliaran.

Kabarnya, Yeslin Wang menggugat cerai Delon karena tidak tahan lagi dengan kebiasaan buruk Delon yang suka berjudi. Kebiasaan Delon itu cukup membuat para penggemarnya terkejut.

Merasa pemberitaan mengenai perceraiannya dengan Delon kembali memanas, Yeslin Wang memberikan klarifikasi melalui instagram story-nya.

Yeslin Wang mengklarifikasi bahwa memang benar dirinya sudah resmi bercerai dengan Delon.

Meski begitu, ia tidak ingin hubungannya dengan Delon pasca cerai menjadi buruk.

Yeslin Wang mengungkapkan bahwa dirinya dan Delon masih berhubungan baik setelah cerai.

"Hmm guys berita diluaran heboh banget sih gue sampe syok bacanya. Intinya walaupun aku dah officially pisah sama Delon hubungan kita baik-baik aja malah kita sahabatan. Ga usah diperkeruh lagi dengan berita-berita yang bikin suasana panas ya guys. Doain aja kita bisa makin baik lagi sebagai manusia. Thank you so much," tulis Yeslin Wang.

Dalam pemberitaan kemarin, pengacara Yeslin Wang juga membeberkan kliennya sudah tak punya uang di rekening tabungannya.

"Mohon maaf, pengakuan dari klien saya, bahwa Yeslin itu sampai saat ini tidak punya tabungan. Kenapa? Karena habis membayar utang-utang akibat perbuatan Delon," kata Osner, selaku Kuasa Hukum Yeslin Wang.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Yeslin Wang merasa sangat ketakutan saat ada orang-orang datang menagih utang sang suami.

Yang membuat tercekat adalah utang dari Delon yang sangat banyak, hingga mencapai miliaran rupiah.

"Bagaimana pun seorang wanita gerah, tidak nyaman, atau pun ketakutan," ujarnya.

Karena semua tabungan dia habis terkuras untuk membayar utang setelah itu, lebih baik Yeslin mengajukan gugatan cerai daripada dia sakit hati dan pikiran," sambung Osner. (Nakita.id)