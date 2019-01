Beli All New Suzuki Ertiga Pilihan Keluarga Dapat Angpao Jutaan Rupiah

All New Suzuki Ertiga konsisten menjawab kebutuhan pecinta Suzuki dan menjadi pilihan keluarga.

BANGKAPOS/COM, BANGKA - Sejak diluncurkan April 2018 lalu, produk unggulan dari PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) All New Ertiga terus konsisten menjawab kebutuhan pecinta Suzuki dan menjadi pilihan keluarga Bangka Belitung.

Hal ini terbukti dari penjualan All New Ertiga pada tahun 2018 kemarin Suzuki All New Ertiga memimpin Market Share di Babel di kelas Low Bonet sebesar 36 persen dan ini artinya Suzuki sangat diterima baik oleh masyarakat Bangka Belitung.

"Harga Suzuki All New Ertiga dimulai Rp 180 jutaan. DP All New Ertiga mulai Rp 7 jutaan saja dan dapatkan juga angpao senilai jutaan rupiah hingga akhir bulan ini," tambah Hendra P Kusuma selaku General Manager PT Jagorawi Motor dari rilis yang diterima bangkapos.com, Minggu (27/1/2019).

Berdasarkan hasil riset internal Suzuki yang dilakukan kepada para konsumen, mayoritas pembeli All New Ertiga adalah orang yang sudah berkeluarga. Para keluarga ini berpendapat bahwa All New Ertiga mempunyai beberapa fitur yang sangat menarik.

Misalnya panel kayu yang memberikan kesan mewah pada interior, fitur ventilated cup holder yang disukai anak-anak karena bisa membuat minuman tetap dingin, dan kabin yang luas. Selain itu, konsumen juga menyatakan bahwa All New Ertiga memiliki kenyamanan yang baik, serta biaya perawatan yang sangat terjangkau.

All New Ertiga juga sudah menggunakan teknologi heartect, platform terbaru yang ringan namun tetap kokoh.

Secara keseluruhan All New Ertiga memiliki eksterior mewah dan ground clearance yang tinggi sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan untuk keluarga saat berada di perjalanan.

Dilengkapi dengan kabin yang lapang bermuatan tujuh orang, All New Ertiga mampu memuat banyak barang, disertai Isofix untuk mengaitkan baby chair bagi keluarga yang memiliki bayi atau balita.

Performa mesin All New Ertiga disempurnakan dengan mesin baru berkode K15B. Mesin ini memberikan lebih banyak tenaga menjadi 104,7 PS di 6.000 rpm dan torsi sebanyak 138Nm di 4.400 rpm. Dengan mesin baru ini, performa mobil lebih responsif saat berjalan di berbagai medan & irit BBM. Dari segi emisi, All New Ertiga memiliki Multi Point Injection yang sudah memenuhi standarisasi EURO 4. Berdasarkan ujicoba tes BT2MP hasil konsumsi bahan bakar All New Ertiga sebesar 16,73 km/liter untuk transmisi automatic dan 18,09 km/liter untuk transmisi manual. Memiliki dapur pacu 1.500 cc, mesin yang dirakit pada All New Ertiga saling bertautan dan bersinergi sehingga menjaga kestabilan saat berkendara.

"Ayo kunjungi juga pameran kami di BTC, Giant dan BES Cinema. Dapatkan harga, promo spesial dan tambahan voucher belanja senilai Rp 500 ribu khusus Anda yang di-DP saat pameran berlangsung," tambah Pompi, Marketing Support PT Jagorawi Motor.

Pemesanan dan informasi spesifikasi lebih lengkap dapat menghubungi Showroom Suzuki PT Jagorawi Motor terdekat di Jalan Raya Koba Pangkalanbaru, telp. (0717) 437009/439899, Jalan Jenderal Sudirman (depan Mall Puncak) telp. (0717) 437998. Wilayah Sungailiat Jalan Raya Kenanga Sungailiat (depan Lapangan Basket YPK) telp. (0717) 9104151. Wilayah Belitung Jalan Jenderal Sudirman Air Raya Tanjungpandan telp. (0719) 9222888 / 9222188 dan Jalan Jenderal Sudirman (samping Mall Puncak) Manggar Belitung Timur Hp. 0819-4918-7094. (*)