Ahok Segera Menikah, Tiba-tiba Fifi Letty Ungkap Kekecewaan Ungkit Soal Perceraian 

BANGKAPOS.COM - Adik Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok Fifi Lety mengungkapkan kekecewaannya kepada sang kakak yang kini ramai dikabarkan bakal menikah dengan Puput Nastiti Devi .

Kekecewaan Fifi Lety kepada Ahok alias BTP terlihat dari balasan komentar Fifi Lety di postingan Instagramnya.



Seperti yang diketahui, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dikabarkan akan menikahi Puput Nastiti Devi pasca bebas dari penjara pada Kamis (24/1/2019).

Puput Nastiti Devi sendiri adalah mantan ajudan Veronica Tan saat Ahok masih menjabat di pemerintahan.

Meski awalnya penuh rahasia, kini Ahok tak lagi ragu tunjukkan kedekatannya dengan Puput Nastiti Devi.

Bahkan, Puput Nastiti Devi turut hadir di acara penyambutan Ahok yang diadakan keluarga.

Mantan polwan berpangkat Bripda tersebut juga sudah tampak dekat dengan keluarga, termasuk ibunda BTP.

Namun, di balik rencana pernikahan Ahok dan Puput Nastiti Devi, pernyataan tak terduga justru datang dari sang adik, Fifi Lety Tjahaja Purnama.

Pada Minggu (27/1/2019), Fifi Lety bagikan foto saat mengunjungi kakek neneknya di Belitung.

Fifi bersama kakek dan neneknya (Instagram/fifiletytjahajapurnama) ()

"Selamat Hari Minggu, Doa restu kakek nenek Yg pertama tentunya akan jauh Lebih Baik.

Really honor and love my soon to be 95 years old #grandparents.