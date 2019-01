Kakiku Cabang Belitung 2 Diresmikan, Sasar Wisatawan, Tersedia Perawatan Wanita V-Spa hingga Ratus

BANGKAPOS.COM, BELITUNG - Sehat dan cantik idaman semua wanita. Namun cantik tak hanya bicara fisik semata, namun kecantikan dari dalam adalah hakikat yang sesungguhnya.

Aura itu akan muncul dari tubuh yang sehat dan pikiran yang segar. Terkadang kesibukan dan rutinitas membuat kita lupa akan pentingnya menjaga kesehatan dan merawat tubuh.

Kakiku ( Family Health & Beauty) menawarkan dua hal tersebut kepada pelanggannya.

Menyadari pentingnya hal itu, membuat Vina Christyn selaku owner Kakiku kembali membuka cabang Belitung 2 yang terletak di Jalan Merdeka No 42 ( Seberang Klinik BMC).

Menurutnya Kakiku Cabang Belitung 2 menawarkan perawatan umum, spa dan shiatsu seperti full body reflexology, mixing hot stone, mixing tuina, thai theraphy, executive bali body scrub, facial, ear candling dan masih banyak perawatan lainnya.

Khusus untuk para wanita, terdapat perawatan V- Spa, Breast Theraphy, Slimming Theraphy dan Ratus- V.

"Salah satu perawatan terbaru yang hadir di Kakiku 2 adalah shiatsu. Pijat shiatsu dilakukan di atas bale-bale disertai pijatan dengan jari tangan dan kaki dengan sensasi pijatan membuat badan terasa rileks dan segar. Untuk merasakan manfaat lainnya, dari ragam perawatan yang ditawarkan silahkan datang ke Kakiku," ujar Vina.

Vina juga menjelaskan, dibukanya cabang ke dua ini, lantaran tingginya animo masyarakat akan perawatan di Kakiku.

Semula, ia mendirikan Kakiku karena banyaknya wisatawan yang datang ke Belitung,

”Saya berpikir, setelah mereka menikmati belitung, mereka pasti capek. Lalu untuk mengembalikan kondisi tubuh agar segar kembali, maka mereka pasti memerlukan pijat relaksasi. Jadi, saya membuka Kakiku. Di samping itu, seiring dengan perkembangan, masyarakat lokal juga banyak yang kemari,” terang Vina.

Sementara itu, untuk terapis merupakan tenaga profesional yang sudah terlatih dan terdidik. Bahkan mereka sudah memiliki standarisasi yang tidak perlu diragukan lagi.

Kakiku cabang Belitung 2 ini, terdiri dari tiga kamar VIP, empat bale-bale pijat shiatsu, 15 kamar teraphy yang terpisah untuk pria dan wanita.

Memasuki Kakiku kita akan mendapatkan suasana yang nyaman dan santai, desain interior yg mewah, kebersihan yang terjaga serta alusan musik yang lembut, membuat kita merasa cozy dan enjoy saat menikmati perawatan.

Dominasi warna coklat mampu memberikan kesan natural, sehingga akan membuat diri kita terasa rilex.

Kakiku memberikan pelayanan terbaik dengan tetap berpegang pada prinsip no sex, no drugs, no smoke guarantee.

(Posbelitung/Dede Suhendar)