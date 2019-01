Ahmad Dhani Dibui, El Rumi Kirim Pesan dari London

BANGKAPOS.COM--Musisi Ahmad Dhani telah resmi divonis 1,5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Senin (28/1/2019).

Hakim menilai Dhani melanggar Pasal 45A Ayat 2 juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 Ayat 1 KUH

Hakim Ketua, Ratmoho menyatakan jika Dhani terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana.

"Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo dengan hukuman penjara selama satu tahun enam bulan," ujar Hakim Ketua Ratmoho dalam persidangan di PN Jakarta Selatan seperti Grid.ID kutip pada Selasa (29/1/2019).

Usai keluar dari ruangan sidang, Dhani lantas dibawa ke LP Cipinang dengan menggunakan mobil tahanan.

Dikutip dari Kompas.com, Dhani kala itu ditemani oleh sang pengacara, Ali Lubis dan Hendarsam Marantoko dan juga sang putra Abdul Qodir Jaelani (Dul).

Berada di luar negeri, tak membuat Elrumi berhenti memberikan dukungan terhadap sang ayah.

Melalui unggahan dalam akun instagram pribadinya El nampak membagikan potretnya bersama sang ayah.

Dalam potret tersebut terlihat El masih sangat kecil.

Ia terlihat sedang di gendong oleh Ahmad Dhani.

Melalui captionnya, El lantas menuliskan dukungan kepada sang ayah.

Ia mengatakan untuk selalu menghadapi segalanya dengan senyuman dan juga tetap kuat.

"Hadapi dengan Senyuman. Be STRONG and keep being YOU, Dad! @ahmaddhaniofficial biarkan Tuhan YME yang menilai. Sending LOVE from London," tulis @ seperti Grid.ID kutip pada Selasa (29/1/2019).

