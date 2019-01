Bingung Mana yang Lebih Baik, Tisu Toilet Atau Air Bersih, Simak Penjelasan Ini

BANGKAPOS.COM - Anda tentunya telah familiar dengan berbagai jenis kloset bukan? Selain kloset jongkok, sekarang ini telah banyak tersedia kloset duduk dengan berbagai tipe dan bentuk.

Salah satu kesamaan di antara berbagai jenis kloset duduk yang sekarang ini banyak digunakan di mal atau rumah pribadi adalah adanya suatu bagian kloset yang berfungsi untuk menyemprotkan air untuk membersihkan alat kemaluan Anda setelah buang air kecil.

Para ahli sendiri sebenarnya telah cukup lama berdebat mengenai mana cara membersihkan vagina yang lebih baik setelah buang air kecil, dengan tisu toilet atau dengan air bersih.

Banyak wanita sekarang ini lebih memilih untuk menggunakan tisu toilet dibandingkan dengan air bersih. Selain karena dianggap lebih praktis, penggunaan tisu toilet juga dirasa lebih nyaman karena tidak membuat kemaluan menjadi basah dan lembab.

Walaupun demikian, membersihkan kemaluan Anda dengan air bersih juga memiliki beberapa manfaat positif seperti:

1. Membantu menurunkan penyebaran kuman

2. Mengurangi iritasi yang dapat terjadi akibat gesekan antara kemaluan dengan tisu toilet

3. Membantu menjaga kebersihan daerah kemaluan sebelum dan setelah berhubungan seks

Menurut para ahli, selain lebih bersih, mencuci vagina dengan air bersih setelah buang air kecil juga dapat membantu mencegah terjadinya infeksi saluran kemih, terutama bagi Anda yang sangat rentan terhadap infeksi ini.

Hal ini dikarenakan sebagian besar infeksi saluran kemih disebabkan oleh infeksi bakteri yang ada pada vagina. Para ahli juga menganjurkan untuk membersihkan vagina Anda dengan air bersih sebelum dan terutama setelah berhubungan seks bagi para wanita yang rentan terhadap infeksi saluran kemih.

Menurut the American Congress of Obstetricians and Gynecologists, terdapat beberapa hal yang dapat meningkatkan resiko seorang wanita untuk menderita infeksi saluran kemih, yaitu:

1. Sering berhubungan seks

2. Menderita diabetes

3. Obesitas

4. Penyempitan saluran kemih

Jadi, kesimpulannya adalah tisu toilet masih tetap boleh digunakan, akan tetapi bila Anda ingin membuat vagina Anda menjadi lebih bersih, maka gunakanlah air bersih untuk membilasnya setelah Anda menyelesaikan urusan Anda di toilet.

