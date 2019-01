Kabar Bahagia DJ Katty Butterfly, Periksa Kandungan, Wajah 'Little Dutdit' Terlihat Jelas

BANGKAPOS.COM -- Kebahagiaan tengah dirasakan oleh DJ Katty Butterfly yang selama ini dikenal dengan nama DJ Butterfly.

Wanita asal Thailand ini selain baru saja dikabarkan telah resmi menikah dengan pria asli Indonesia.

DJ Butterfly kini dikabarkan tengah bahagia atas kondisi terkini dari kandungannya.

Melalui akun instagramnya, @dj_kattybutterfly36 telah mengunggah video mengenai kondisi kandungannya.

Dalam unggahannya itu terlihat, DJ Butterfly tengah memeriksakan kandungan di dokter kandungan.

• Kondisi Terkini Ustaz Arifin Ilham, Istri Pertama Kabarkan 3 Februari Zikir Akbar di Masjid Azzikra

Terlihat kandungan DJ Butterfly diperiksa menggunakan USG atau ultrasonografi secara 4 dimensi (4D).

Wajah si bayi pun juga terlihat jelas di monitor alat pemeriksaan USG.

Adapaun unggahan DJ Butterfly di laman instagramnya tersebut betuliskan 'CAN'T WAIT TO SEE YOU MY LITTLE DUTDIT YOU ARE MY EVERYTHING'

Postingan tersebut akhirnya dibanjiri komentar dari para warganet yang memberikan ucapan selamat kepada DJ Katty Butterfly yang kini tengah menunggu si 'Little Dutdit' nya (panggilan si bayi--)

vithaalex: "Semoga di lancarkan semua kak katty..."