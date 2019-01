VIDEO : Dua Riders HPCI Bangka Berhasil Menyelesaikan Touring Kilomoter 0 lndonesia

BANGKAPOS. COM -- Dua riders dari komunitas HPCI Chapter Bangka Raffa dan Rian mengikuti kegiatan PCX Goes To Kilometer 0 Indonesia. Kegiatan ini berawal dari Bangka, yang dilepas di Main Dealer Honda PT Asia Surya Perkasa Pangkalpinang pada 7 Januari dan berakhir 27 Januari 2019.

Dengan menggunakan motor PCX dari Komunitas HPCI Chapter Bangka bergabung dengan komunitas HPCI di Sumatera melalukan perjalanan Kilomoter 0 lndonesia Sabang hingga lintas Khatulistiwa EQUATOR Derajat Nol Bumi.

Adapun rute dimulai dari Bangka, Palembang, Jambi, Pekan baru, Duri, Rantau Parapat, Kisaran, Medan, Loksumawe, dilanjutkan perjalanan naik Takengon (Aceh Tengah), hingga turun Biren, Banda Aceh, Sabang Pulau We.

Sementara itu untuk Rute pulang Banda Aceh, Meulaboh, Tapak Tuan, Subulusalam, Silbolga, Padang Sidempuan, Lubuk Sikaping, Bonjol, Bukit Tinggi, Padang, Solok, Sorolangon, Lubuk Linggau, Palembang, dan Bangka.

Dalam perjalanan 8.000 kilometer, melakukan kunjungan Chapter Palembang, Riau, Medan, Bukit Tnggi, Padang, Solok dan Sorolangun.

Saat dari Palembang Riders Raffa Ketua Komunitas HPCI Chapter Bangka dan Rian disambut HPCI Chapter Bangka di Muntok Bangka Barat, Minggu (27/1).

Kegiatan penyambutan Raffa dan Rian berlangsung di Main Dealer Honda PT ASP Pangkalpinang, yang dihadiri Manager Marketing Main Dealer PT ASP Pangkalpinang Muslih Reinaldo, Mewakili IMI Pengprov Babel Ketua Komisi Motorcross Grastrack Adhy Sarphio serta jajaran manajemen PT ASP Pangkalpinang.

Pada kesempatan itu dilakukan penyerahan Piagam Penghargaan diberikan kepada HPCI Bangka Chapter, pengalungan bunga. (bangkapos.com/agus nuryadhyn)