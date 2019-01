Direktur KPK Hadiri Acara Hari Bakti Perbendaharan di KPPN Tanjungpandan

BANGKAPOS.COM, BELITUNG - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjungpandan menggelar acara sosialisasi kartu kredit pemerintah dan talk show anti korupsi dalam rangka hari bakti perbendaharaan, Kamis (31/1/2019).

Acara yang digelar di aula KPPN Tanjungpandan itu terbilang istimewa karena dihadiri langsung oleh Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri sebagai narasumber acara talkshow.

Sekitar satu jam lebih, Giri menyampaikan materi tentang pemahaman grativikasi, suap dan pemerasan. Selain materi, para tamu undangan juga disuguhkan video singkat terkait korupsi.

‎"Sekarang ini analoginya terbalik, kalau dulu kita kenal istilah from zero to hero tapi sekarang from hero to zero. Jadi banyak para pejabat yang awalnya dihormati berakhir di penjara gara-gara tersandung korupsi," ujar Giri dalam paparnya.

‎Sementara itu, Kepala KPPN Tanjungpandan RD Yen Yen Nuryeni merasa terhormat atas kehadiran salah satu direktur KPK dalam acara tersebut.

Menurutnya, materi yang disampaikan Giri semakin memperkuat komitmen KPPN Tanjungpandan sebagai salah satu kantor percontohan Zona Integritas WBK menuju WBBM.

"Jadi alhamdulillah ini kesempatan yang istimewa, beliau mau hadir di kantor yang sebenarnya bukan kelasnya beliau. Karena biasanya beliau hadir dalam acara rapimnas atau minimum pesertanya 600 orang tapi mungkin ada pertimbangan lain beliau berkenan hadir," kata Yen Yen.

Dirinya berterima kasih atas kehadiran tamu undangan dari KPA, unsur pemda‎, satker, BUMN, perwakilan dunia usaha dan pendidikan.

Menurutnya, seluruh unsur tersebut harus satu persepsi dengan KPPN Tanjungpandan untuk mencegah korupsi di wilayah Kabupaten Belitung.

"Jadi mereka juga tahu pakem-pakemnya, karena kami juga tidak bisa jalan sendiri tapi harus tetap sinergi. ‎Tema acara Tingkatkan Sinergi Untuk Kemakmuran Negeri bukan hanya sekedar slogan. Tetapi harus diimplementasikan ‎antara KPPN Tanjungpandan dengan mitra kerjanya," katanya.