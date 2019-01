Sukses Kirim 300 Ton Baja ke Sri Lanka, Kinerja Ekspor Indonesia Mulai Tunjukkan Performa

BANGKAPOS.COM - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengapresiasi PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP), karena telah sukses mengekspor produk 300 ton baja struktur ke Sri Lanka dan 400 ton plat baja ke Australia.

"Hal ini dapat menjadi katalis yang sangat penting, untuk tidak saja mendorong pertumbuhan industri domestik, namun juga untuk terus menangkap peluang pasar global," kata Enggar, Kamis (31/1/2019).

Menurut dia, produk ekspor Indonesia tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya peran aktif para pelaku usaha untuk terus berkomitmen mengembangkan usahanya dan mendukung perekonomian nasional.

Enggar melanjutkan, besi dan baja merupakan komoditas yang sangat penting bagi pembangunan suatu bangsa.

Besi dan baja merupakan bahan yang dipakai dalam berbagai industri karena sifat-sifatnya yang bervariasi dan fleksibel, mulai dari industri konstruksi dan bangunan, otomotif, sampai dengan peralatan dapur dan rumah tangga.

Total ekspor Indonesia pada 2018 mengalami kenaikan dari 168,82 miliar dolar AS pada 2017 menjadi 180,06 miliar dolar AS pada 2018 atau naik sebesar 6,65 persen, sedangkan ekspor nonmigas mencapai 162,65 miliar dolar AS atau naik sebesar 6,25 persen.

Adapun untuk ekspor besi dan baja Indonesia pada 2018 mengalami kenaikan yang cukup tajam dari 3,33 miliar dolar AS pada 2017 menjadi 5,75 miliar dolar AS pada 2018 atau naik sebesar 72,40 persen.

CEO GRP Alouisius Maseimilian optimistis kinerja perusahaan dapat terus meningkat, terutama didukung dengan akan beroperasinya fasilitas blast furnace (pengolahan bijih besi) di semester kedua 2019.

"Fasilitas ini merupakan upaya perusahaan untuk mampu memenuhi kebutuhan baja nasional yang terus meningkat setiap tahunnya, serta membuka peluang penjualan lebih banyak lagi di mancanegara. Tentunya berkat dukungan pemerintah, terutama Kemendag, yang membantu mengatasi hambatan perdagangan ekspor melalui berbagai regulasi," jelasnya.

